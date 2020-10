„Pod současnou dlažbou, respektive její kamennou předchůdkyní z minulého století se téměř okamžitě nachází původní povrchy středověkého náměstí. Tvořily je především plošné odpadní a komunikační vrstvy, které díky zvýšenému obsahu vody umožňují přežití organických materiálů, což je poměrně vzácná situace, která není vždy běžná,“ prozradil vedoucí archeologického výzkumu Aleš Hoch.

Vrstvy se skládají z kamenných štětů nebo hnoje, což byl na středověkých prostranstvích běžný jev. „Během výzkumu jsme nalezli mnohé, od podkov, nožů přes dřevěné lžičky, kolíky, opasky až k hrací kostce a rytině deskové hry. O něco chudší jsou prozatím nálezy nemovitých památek. Doposud jsme objevili několik úseků středověké až raně novověké kanalizace, zůstatky kůlových konstrukcí. Pravděpodobně i kamenný základ pro nadzemní dřevěnou stavbu, jejíž přesnější podobu a tvar snad odhalí následující etapa výzkumu,“ doplnil Hoch.

První výstava na podzim roku 2021

Objevené poklady uvidí i veřejnost. „Jednali jsme s Muzeem Třebíč o tom, co s artefakty. Řešili jsme i možnosti uspořádání výstavy. Archeologický dokončí svou práci na jaře roku 2022. Na podzim příštího roku se pro veřejnost otevře první menší část výstavy, která by ukázala výsledky. Šlo by o nálezy z Jejkovské brány. Velká výstava, která bude souhrnně mapovat nálezy včetně historického kontextu by pak probíhala od ledna roku 2023 v zámecké konírně,“ plánoval starosta města Pavel Pacal.

Archeologové se nyní posouvají ze středu náměstí směrem k radnici. Do archeologického výzkumu se může zapojit i veřejnost.

„Zapojení veřejnosti v omezené míře již proběhlo a stále probíhá, neboť se nám na výpomoc přihlásilo množství lidí, z nichž se někteří stali trvalou součástí výzkumu. Velice rádi odpovíme i na jakýkoliv dotaz přímo na místě, pokud se zájemci podaří odchytit nás mimo plochu stavby, kam je jinak vstup veřejnosti samozřejmě omezen,“ dodal Hoch.