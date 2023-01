„Není jisté, jestli tam závory budou už ten den. Do té doby ale bude nějakým způsobem na parkovištích omezený provoz. To by se však mělo na začátku únoru vyřešit,“ předeslala mluvčí Třebíče Irini Martakidisová.

Zdroj: Deník/Jiří Kašpárek

Další závory ve městě zatím neplánují. Na Komenském náměstí a v ulici Vítězslava Nezvala naopak budou také nové automaty.

"V současnosti se v místech dělají výkopové práce a pokládají se tam kabely. Na ně se následně zapojí závory i ty nové pokladní automaty, u kterých se bude platit,“ doplnila Martakidisová s tím, že zatím jde všechno podle plánu.

VIDEO: Rozkopané okolí Komenského náměstí v Třebíči, dělají závory k parkovišti

Řidiči, kteří parkoviště v Třebíči používají, se těší, až bude hotovo.

„Úplně pravidelně do centra města nezajíždím. Překvapilo mě, když jsem poprvé viděla parkoviště u Komenského náměstí rozkopané. Teď už je to normální pohled. Už aby to ale bylo hotové, když už to parkování samotné je drahé,“ popsala Marie Číhalová z Vladislavi na Třebíčsku.

Parkování v Třebíči: Dražší než v Praze, špatné jako v Brně, míní někteří řidiči