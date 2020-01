Lékařská pohotovostní služba pro dospělé v třebíčské nemocnici funguje od 1. ledna 2020 na novém místě.

Vjezd do areálu nemocnice v Třebíči. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Pacienti ji najdou v přízemí budovy C, ambulance číslo 9. Budova C je nový pavilon chirurgických oborů vlevo u vstupu do nemocničního areálu. Ordinační doba pohotovostní služby pro dospělé je v pracovní dny od 17.00 do 20.00 hodin, o víkendech a svátcích od 9.00 do 20.00 hodin.