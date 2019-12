V polovině listopadu přijali policisté na Havlíčkobrodsku oznámení od podvedeného muže, který přišel o pět tisíc korun. Na internetovém portálu s bazarovým zbožím objednal herní konzoli, prodávajícímu zaslal peníze na účet, konzole mu ale doručena nebyla.

Jiný muž z Pelhřimovska zareagoval na nabídku prodeje elektrokola, zveřejněnou na internetovém portálu. Na účet prodávajícího zaslal přes patnáct tisíc korun. Elektrokolo ovšem nezískal, peníze mu vráceny nebyly a prodávající s ním přestal komunikovat.

„Na začátku listopadu přišel o peníze muž ze Žďárska, který na internetových stránkách podvodného e-shopu objednal mrazničku a na účet zaslal bezmála devět tisíc korun. Zboží neobdržel, internetové stránky obchodu byly zrušeny,“ přidala další případ policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Policisté se rovněž zabývají podvodným e-shopem, jehož tvůrce napodobil internetové stránky zavedeného prodejce a nabízel domácí spotřebiče. Vše působilo velmi lákavě, protože zboží bylo za velmi výhodné ceny, které se pohybovaly o deset až dvacet procent níž, než je běžné. Platba byla možná vpodstatě pouze předem. Nalákalo to zákazníky z celé republiky včetně ženy z Třebíčska, kteří předem poslali peníze za vybrané zboží na účet zveřejněný na stránkách. Zaplacené spotřebiče jim ale nebyly doručeny a o peníze přišli. Stejně jako muž, který zaplatil předem šest tisíc za objednaný bojler. „Prodávající s ním přestal komunikovat a internetové stránky zrušil,“ sdělila policejní mluvčí.

Je nutné volit prozíravou taktiku. „Zjistit si, zda jde o ověřeného prodejce, kterého ostatní zákazníci hodnotí jako solidního. Varováním by rozhodně měl být například fakt, že lze platit pouze předem a jiná možnost úhrady objednaného zboží neexistuje,“ uvedla Kroutilová.

Policisté upozorňují, že při příliš výhodné ceně by měl kupující zbystřit a o to víc se zajímat, jaký prodejce se za ní ukrývá. Podvedení lidé často svou zkušenost uvedou do diskuzí či recenzí, není od věci pečlivě nejdřív sbírat veškeré dostupné informace. „A dobře si vše rozmyslet a rozhodně nejednat ukvapeně,“ zdůrazňují kriminalisté.