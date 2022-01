Revitalizace Karlova náměstí totiž zdejší podnikatele podle jejich slov velice trápí. Už rok a půl zde pracují bagry a stavební stroje, chodci mají na mnoha místech ztížený pohyb po chodnících a do provozoven. To se samozřejmě projevuje i na výdělcích místních živnostníků. Někteří z nich se tedy rozhodli napsat radním otevřený dopis, v němž žádají kompenzace.

Procházka je jedním z nich, svůj podpis ale připojila i majitelka dalšího knihkupectví Lenka Trojanová. „Když se zde pracovalo, tak mě ti pracovníci ani nechtěli pustit do domu, kde mám nejen knihkupectví, ale kde i bydlím. Teď, když už se opravila horní strana náměstí, to už docela jde, ale pořád je problém se zásobováním. Asi největší potíž tkví v tom, že jsou víceméně odříznuté hlavní přístupové cesty na náměstí, tedy Jejkovská i Jihlavská brána,“ zamyslela se Trojanová.

Podnikatelé v otevřeném dopisu souhlasí, že revitalizace náměstí ve střednědobém horizontu centru města prospěje. „Obáváme se ale, že někteří z nás se jeho znovuotevření nedočkají. Reálně hrozí, že dvouleté vylidnění náměstí někteří z nás nemusí přežít. Žádáme vás o poskytnutí kompenzací pro živnostníky a podnikatele, kteří mají v centru města a na Karlově náměstí svoje provozovny,“ uvedli signatáři do dopisu.

Podepsalo se třicet živnostníků, tedy asi desetina celkového počtu, kteří na Karlově náměstí podnikají. Odpověď z radnice na sebe nenechala dlouho čekat. „Myslím si, že toho nebylo málo, co jsme pro ně do té doby podnikli,“ vyjádřil se starosta Pavel Pacal a pokračoval: „V první polovině roku 2020 jsme stoprocentně odpustili nájem těm, kteří podnikají v městských nemovitostech, ve zbytku roku to byl nájem poloviční. V rámci i covidových aktivit jsme uzavřeným živnostem dali deset tisíc korun, čehož využilo sedmatřicet živnostníků.“

V odpovědi dále stojí, že město podnikatelům v městských objektech pro celý letošní rok sníží nájemné o polovinu a nebude uplatňovat inflační doložku, která činí 3,8 procenta. „Je to jediná spravedlivá cesta rovnocenné pomoci, kterou může město zajistit,“ dodali radní s tím, že město nemá nástroje, jimiž by mohlo zhodnotit dopady revitalizace na jednotlivé provozovny. Finanční kompenzace tedy nejsou možné. Živnostníkům ale nabízí alespoň možnost výroby a umístění reklamních bannerů či reklamu před filmy v kině.

Pacal chápe, že město například odpuštění nájemného nemůže chtít tam, kde podnikatelé nesídlí v městských domech. „V dopise jsme tyto živnostníky vyzvali, ať se obrátí na majitele domů, aby jim také vyšli vstříc. Dalším výrazným počinem ze strany města totiž bylo zřízení všech vodovodních a kanalizačních přípojek z hlavního řadu. Tyto přípojky jsou v majetku vlastníků nemovitostí. Město je ale buduje na vlastní náklady, které činí zhruba jedenáct milionů korun. I majitelé by tedy měli na svých bedrech něco nést,“ je přesvědčený starosta.

Práce na náměstí nyní probíhají hlavně na jeho spodní straně. Zde v jednom zadním traktu nedaleko Jejkovské brány sídlí také instalatérství Kühtreiber. „Teď to ještě zatím jde, ale brzy se to tu má úplně zavřít. My přitom musíme pořád něco nakládat a nedovedu představit, jak to pak bude probíhat. Výhodou asi je, že jsme v průjezdu. Navíc je s firmou, která zde ty práce provádí, dobrá řeč, tak to snad dobře dopadne,“ uvedla majitelka Pavla Krátká, která však dopis nepodepsala. Prý za ní nikdo nepřišel.

Asi nejznámější provozovnou, která na Karlově náměstí v poslední době zanikla, byla kavárna Salsa. Ta měla dřív neustále plno. „Nebylo to ale jen těmi pracemi na náměstí. Sešlo se to všechno najednou i s covidovou situací a celkovou náladou mezi lidmi. Navíc nikdo neví, co bude, není vidět žádná budoucnost,“ vysvětlil dřívější provozovatel Rostislav Malena.

Právě Salsu ale čeká znovuotevření. Koupila ji Hana Kundelová. „Rádi bychom ji otevřeli už v únoru. Záleží však na tom, jak bude přístupná spodní strana náměstí,“ uvedla nová majitelka.