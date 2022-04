Jako první na místo zavítal Pavel Zejda. Na kolegy si musí počkat. „Za chvíli by měl dorazit brácha a kamarád. Snad nás tady bude co nejvíc,“ doufá. Několik let však za dvě kola vůbec nesedl. „Vrátil jsem se k tomu před třemi lety. To mi vyrostly děti. Mašiny jsem měl ale rád vždycky. Dřív jsem je i skládal. Je to hotová věda. Člověk se o to musí pořádně starat,“ upozorňuje.