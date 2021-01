Původní čistička odpadních vod ztratila svou funkci a význam. Nyní půjde k zemi. V obci byla totiž před časem dokončena akce, která je součástí většího projektu na odkanalizování místních částí.

Čistírna odpadních vod. Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

Splašky nově tečou do čističky v Třebíči. „Kanalizace je svedena do čerpací stanice a je přečerpána přes kopec do Třebíče, kde odtéká na místní čistírnu odpadních vod,“ sdělil místostarosta Třebíče Pavel Janata.