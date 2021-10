Zatímco dnes nemocnice hlásí dva pozitivně testované zaměstnance, před rokem to bylo 182 zaměstnanců nemocnic a dalších 44 mělo nařízenou karanténu. „Jsem přesvědčen, že na současném stavu, který nám umožňuje stále držet krajské nemocnice v běžném provozu bez omezení, se příznivě podepsala vysoká proočkovanost lidí v regionu,“ zdůraznil.

Počty pacientů, kteří museli do nemocnice s covidem na Vysočině opět rostou. Ale situace je ve srovnání s loňskem mnohem lepší. „V nemocnicích na Vysočině je dnes hospitalizováno 10 lidí na standardních lůžkách. Dva pacienti musely být připojeni na umělou plicní ventilaci a jeden pacient je na JIP. Nemocní s diagnózou covid jsou prozatím hospitalizováni ve čtyřech krajských nemocnicích. Speciální lůžka zatím nejsou v nemocnici Pelhřimov,“ informoval Vladimír Novotný, náměstek hejtmana.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.