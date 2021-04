Dopravní omezení čeká osm set metrů dlouhý úsek v Sucheniově a Pražské ulici. „V místě se rozpadá obrusní konstrukční vrstva. Nejprve se budou frézovat stávající vrstvy vozovky. Jakmile dělníci dokončí spojovací postřik čeká je pokládka nové vrstvy. Kromě toho upravíme poklopy a mříže kanalizace a doplníme komunikaci vodorovným dopravním značením. Práce vyjdou na necelé čtyři miliony,“ nastínil Martin Buček z Ředitelství silnic a dálnic.

Dopravní omezení se bude týkat vždy jednoho jízdního pruhu. „Doprava ve směru z Třebíče do Jihlavy bude vedena volným jízdním pruhem. Objížďka ve směru od Jihlavy do Třebíče pro auta do sedm a půl tuny a autobusy povede po místních silnicích ulicemi Seifertova, Řípovská, Koželužská a Libušiným údolím zpět na ulici Sucheniovu. Auta s hmotností nad sedm a půl tuny budou uzavřený úsek obousměrně objíždět přes Předín, Kasárnu, Želetavu, Římov a Stařeč,“ popsala mluvčí třebíčské radnice Irini Martakidisová.

Kvůli zajištění dopravní obslužnosti městskou dopravou bude po dobu prací odparkovaná ulice Alšova. V květnu začnou práce na projektu Preference veřejné dopravy, kdy postupně v celé Třebíči vymění stávající semafory za chytré. „Projekt ale omezí dopravu na průtahu minimálně, výkopy půjdou většinou mimo průjezdní profil komunikace,“ dodal vedoucí odboru dopravy Aleš Kratina.