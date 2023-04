Většinu kolemjdoucích prázdné prostranství u kostela překvapuje. „Je to hodně nezvyklý pohled. A nelíbí se mi to, připadá mi to teď takové holé. Škoda každého stromu,“ uvedla Zdenka Nováčková.

Ani Jiří Miller neskrýval své rozhořčení. „Pořád se mluví o tom, jak je Třebíč zelené město. A ono je, máme krásné parky plné zeleně. Ale taky by se mělo mluvit o solitérních stromech, které doplňují nějaké prostranství a zvýrazňují ho. A zrovna tenhle byl jedním z nich. Těch ostatních, které tu stávaly, je mi také líto, ale tohohle ještě mnohem víc. Nehledě na to, že o Vánocích býval pěkně nazdobený a hezky ladil s kostelem a jesličkami pod ním,“ zavzpomínal Miller.

Důvodem pokácení stromů je chystaná revitalizace Martinského náměstí a okolních ulic. „Ta se připravuje už dva roky. Revitalizace bude kompletní, což znamená včetně zásahů do země. A ty jehličnaté stromy byly již dávno za svou životností. Už začaly být i nebezpečné. S jejich kácením se počítalo, i kdyby snad ke stavebním úpravám náměstí nedošlo,“ vysvětlil starosta Pavel Pacal.

Revitalizace Martinského náměstí a okolních ulic:



Začne 2. května.

Potrvá do dubna příštího roku.

Kromě Martinského náměstí se obnovy dočkají i Hasskova a Kotlářská ulice.

Práce navazují na revitalizaci Karlova náměstí, nový vzhled okolí farního kostela tak bude v podobném duchu. Stejně jako na Karlově náměstí i zde bude probíhat archeologický výzkum.

Podle něj je největší problém právě s jehličnany, které rostou v dlážděném území. „Tedy jako v případě Martinského náměstí. Takové stromy mají omezenou míru životnost. Místo nich ale vysázíme nové stromy, listnaté,“ doplnil starosta.

Právě o již rostoucí listnaté stromy se bojí Lukáš Veselý. „Rozumím tomu, že se jehličnany kácejí. Jsou mnohem náchylnější ke zlomení. Ale mrzelo by mě, kdyby kvůli obnově toho prostranství měly zmizet i ty nádherné listnáče před vchodem do kostela. Nevím, jak jsou staré, ale určitě mají aspoň sto let,“ prohlásil mladý Třebíčan.

Pacal ale tyto obavy vyvrací. „Tyto stromy zůstanou. S těmi žádné potíže nejsou, stejně jako s listnatými stromy před nedalekým gymnáziem či bývalou zdravotní školou. Tam jsou obrovské listnaté stromy a ty fungují, bez problémů snášejí vše kolem. Ale ty jehličnany do tohoto prostředí vůbec nepatří. Ty tam někdo nekoncepčně nasázel ještě za komunistů,“ objasnil starosta.