Most je tzv. Baileyho provedení – tedy vojenský, s kovovou konstrukcí a dřevěnou výdřevou. Ta zde nyní chybí. „V průběhu ledna most zpřístupníme pěším a cyklistům. Současně máme zpracovaný projekt na nový most. Starou konstrukci chceme nabídnout historikům či přátelům vojenské historie, případně ji uschováme do našeho depozitáře. Určitě ji nechceme zlikvidovat,“ uvedl dále Pacal.

Třebíčský Poušov bude neprůjezdný až do poloviny ledna, most čeká na statika

Poušovský most slouží zejména obyvatelům západní části města ke snadné dopravě do severní části. Nemusejí díky němu jezdit přes centrum. Denně tak přes most projely až tři tisíce aut. Nový most ale nemá mít větší propustnost. „Nechceme, aby v Poušově přibylo aut. Tím bychom zabili klidnou část města, která slouží k rekreaci. Je tam kemping, zahrádkářská kolonie, přímo přes most navíc vede úsek mezinárodní cyklotrasy Jihlava-Třebíč-Raabs,“ doplnil starosta.

Město už zažádalo o dotaci na nový most. Pokud vše půjde dobře, mohl by se otevřít už v příštím roce. Radní odhadují, že bude stát vyšší jednotky milionů korun.