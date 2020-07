Po celou dobu bude uzavřen chodník v ulicích Jiráskova a Ruská. V době od 13. července do 7. srpna letošního roku je nutné opravit teplovod na mostě v ulici Modřínová. V tomto termínu bude na mostě uzavřen chodník pro pěší.

Od 18. července od 6.00 do 19. července do 18.00 bude uzavřen úsek ulice Rafaelova - od křižovatky s ulicí Brněnská po křižovatku s ulicí Samešova. Objížďka pro vozidla do dvanácti tun bude obousměrně ulicemi Brněnská, Velkomeziříčská a Samešova. Vozidla nad dvanáct tun budou úsek objíždět ulicemi Sportovní, Bráfova, Masarykovo náměstí, Komenského náměstí, Žerotínovo náměstí, ulicí 9. května, U Kuchyňky a Táborská.

Bytový dům Kubišova 1170/5 bude od 15. července do 18. srpna měnit balkony. Kvůli tomu bude uzavřen chodník a parkovací stání. "A od 20. do 31. července letošního roku bude uzavřena část veřejného parkoviště v ulici Kateřiny z Valdštejna, je to za zimním stadionem. Prostor bude zabraný pro letní kino," doplnila mluvčí Martakidisová.

Jaký bude režim uzavírek v oblasti ulic Ruská, Arbesova, Hladíkova, Jiráskova, Pod Vodojemem



Maximálně pět dní z termínu 7. až 18. července bude úplně uzavřena křižovatka ulic Arbesova a Ruská. Objížďka povede ulicemi Ruská, Hladíkova, Štefánikova a Arbesova.

Maximálně tři dny z termínu 13. až 26. července bude uzavřena křižovatka ulic Hladíkova a Ruská. Objížďka povede ulicemi Ruská, Jiráskova, Schöllhornova a Hladíkova.

Maximálně tři dny z termínu 13. až 26. července bude uzavřena část silnice v ulici Ruská, objížďka povede ulicemi Jiráskova, Schöllhornova a Hladíkova.

Dále tři dny z termínu 30. července až 7. srpna bude uzavřena křižovatka ulic Ruská a Jiráskova, objíždět se bude ulicemi Jiráskova, Schöllhornova, Hladíkova a Ruská.

Od 27. do 29. července bude uzavřena část Ruské ulice, objíždět se bude ulicemi Ruská, Dreuschuchova, Štefánikova a Jiráskova.

Od 3. srpna do 8. září bude úplná uzavírka části silnice v Jiráskově ulici, objíždět se bude Ruskou a Dreuschuchovou.

Od 15. září do 31. října bude úplně uzavřena část ulice Pod Vodojemem.

Zdroj: MÚ Třebíč