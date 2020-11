„Plošné testování je časově velmi náročné, museli jsme kvůli němu posílit ranní službu,“ potvrdila ředitelka Domova pro seniory Pelhřimov Petra Kratochvílová.

Ani v Domově pro seniory Velké Meziříčí nejsou z testování příliš nadšeni. „Testování musí provádět celkem čtyři zdravotníci, což jim zabere zhruba hodinu a půl času denně, který samozřejmě chybí v provozu. V personálním oslabení, ve kterém fungujeme už takřka pět týdnů je to velmi náročné. Pracovníci jsou vyčerpaní a frustrovaní. S testováním je následně spojena další povinná administrativa, která vše ještě víc zhoršuje,“ povzdychl si ředitel Domova pro seniory ve Velkém Meziříčí Vítězslav Schrek.

- testování v sociálních zařízeních začalo minulý týden



- k testování se využívají antigenní testy



- testy přináší výsledek zhruba za 15 minut



- v sociálních zařízeních testují jak klienty, tak personál, který je v kontaktu s klienty



- testy se provádí opakovaně



- člověk, který má pozitivní výsledek a je bezpříznakový, jde následně na PCR test

Klienty a personál, který přichází do kontaktu s klienty, se snaží ve velkomeziříčském domově testovat v rámci svých možností a personálních kapacit v pětidenním intervalu.

„Ten ovšem považuji dlouhodobě za nadměrně zatěžující a nic nepřinášející. Věřím, že se nad tím někdo zamyslí, že konečně vyhodnotí dopady, který to v reálném životě domovů má, a především z hlediska personální stability mít ještě může,“ doplnil Vítězslav Schrek.

Co se týče samotného testování, podle slov Petry Kratochvílové se navíc nejedná o nic příjemného. Všichni po výtěru slzí a kýchají. „Výtěrem je drážděna sliznice nosohltanu. Nejsem si vůbec jista, zda výtěry každých pět dní nemohou vést k podráždění sliznice, případně vytvoření „živné půdy“ pro infekci,“ obávala se Petra Kratochvílová.

Z toho důvodu někteří klienti pelhřimovského domova testování odmítli, na což mají podle tamní ředitelky právo. „Domnívám se, že pokud je pro zaměstnance sociálních služeb testování povinné, mělo by to být kompenzováno finančními odměnami,“ navrhla Kratochvílová.

Testování má smysl až po opakování

Podle krajského hygienika Jiřího Kose se jedná o preventivní opatření u nejrizikovější skupiny. „Jediné, co je zejména pro starší klienty nepříjemné, že i tyto antigenní testy jsou založené na odběru z dutiny nosní,“ poznamenal Jiří Kos.

Zároveň ale dodal, že testování má smysl až po několikerém opakování. „Při několikerém opakování to skutečně může vyselektovat nemocné a potencionálně nemocné. Pak ten test má smysl,“ konstatoval Kos.

Plošné testování v sociálních zařízeních na Vysočině je teprve na začátku. „Možná ke konci týdne se nějaký ten efekt prvního testování ukáže a my budeme vědět, kolik se prokázalo pozitivních,“ řekl.

Testování by mělo tamní klienty, ale i pracovníky rozdělit do tří skupin. „Jde o pozitivní případy s klinickými příznaky, pak pozitivní, kteří nemají klinické příznaky, na což navazuje PCR test a pak negativní případy. Poslední skupina by měla být v pořádku, ale to se potvrdí až po opakování testu,“ vyjmenoval Kos.

Testování v pelhřimovském domově zatím odhalilo jednoho nakaženého. „Otestovali jsme sto padesát osob. Testujeme každý den dle harmonogramu tak, aby byly během týdne otestováni klienti a pracovníci přímé péče,“ uvedla Kratochvílová s tím, že antigenní testy, které jim od Všeobecné zdravotní pojišťovny přišly, by jim měly vystačit do ledna.

Dodala také, že testování by omezila pouze na osoby, které se necítí dobře, nebo byli s někým v kontaktu. „S tímto úmyslem jsme si i kupovali vlastní testy,“ zmínila Kratochvílová.

Pět pozitivních v Meziříčí

Přes tři tisíce testů dorazilo do Domova pro seniory v Humpolci. V domově, kde už v září koronavirová nákaza propukla, zatím plošné testování žádné nakažené neodhalilo. „Testování provádí jednou za sedm dní vedoucí sestra oddělení. Dostali jsme dostatečné množství, které by mělo vystačit na celé testovací období,“ řekla Iva Podlipská, vrchní sestra Domova pro seniory Humpolec.

Ve Velkém Meziříčí přineslo testování šest pozitivních klientů bez příznaků. „Tito klienti byli následně testováni na PCR, u pěti z nich se nákaza potvrdila,“ informoval Vítězslav Schrek.