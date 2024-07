Člověk je při štafetě ve vodě dvě hodiny, což bývám běžně. Ale jsou to úplně jiné podmínky, než jsem zvyklá. Já jsem plavala zrovna ve chvíli, kdy byly opravdu velké vlny. Hodně to houpalo, takže jednu chvíli jsem viděla, jak je doprovodná loď vysoko nade mnou. Ona byla na vrcholku vlny a já pod ní. Jednu chvíli se naopak stalo, že jsem ji kvůli těm vlnám neviděla vůbec, to bylo také nepříjemné. Přitom byla jen několik metrů ode mě.

To vypadá, jako byste takový sportovní výkon brali jako zcela normálního. Co na něm bylo nejtěžší?

Jaké to je, když člověk doplave ze státu mimo Schengen do Evropské unie? Čekali na vás ve Francii četníci, kterým jste pak ukazovali pasy?

Jak čistá, nebo naopak špinavá je v průlivu voda?

Jak kde, ale většinou je docela čistá. Myslím, že vidět je i třeba patnáct metrů do hloubky. Není to úplně průzračné, ale spatřit se toho dá dost. Což bylo nepříjemné v tom, že já pod sebou viděla medúzy, kterých bylo opravdu hodně. Přitom mě vždy může klepnout jen z toho, když uvidím pod sebou v českém rybníku kapra. (úsměv) Ty medúzy byly opravdu nepříjemný zážitek. Stejně tak je samozřejmě nepříjemné, když se člověk napije slané vody. Na to nejsme zvyklí.

Kolik vás vlastně plavalo?

Šest. Většina lidí byla z Pardubic, pak z Říčan a já z Třebíče. Střídali jsme se po hodinách. Nikdo přitom nevěděl, jak dlouho nám plavba potrvá a kolikrát konkrétní člověk poplave. Měli jsme jasně určené pořadí, které jsme nesměli změnit. Já jsem byla třetí v pořadí, přičemž ty dvě holky předem mnou plavaly třikrát, jedna tedy už jen chvilku. My ostatní jsme byli ve vodě dvakrát.

Proč se vůbec plave z Anglie do Francie?

Zřejmě kvůli proudům, ty jsou u Francie obrovské. Dříve byly možné oba směry, ale teď už se kvůli bezpečnosti povoluje jen ten směr z Anglie. Při doplavbě u Francie to i tak docela zanáší, bývá to vidět i na mapách. Tvoří se tam takové esko.

Do Francie jste doplavali po dvanácti hodinách až ve dvě hodiny v noci. To byl záměr?

My hlavně skoro až do poslední chvíle před startem vůbec nevěděli, jestli poplaveme. Bylo opravdu špatné počasí. Lodivod nás upozorňoval, že by se kvůli tomu akce mohla přerušit a jestli s tím počítáme. Ale riskli jsme to. Možná jsme mohli doplavat ještě tak o hodinu dřív, ale pak nás strhly ty proudy a s tím člověk nic nenadělá. Sám lodivod pak říkal, že za lepších podmínek bychom to mohli zvládnout za jedenáct hodin. Ale i tak to bylo dobré.

Kdy jste plavala vy?

Byla to zrovna taková ta hranice světla a tmy. Zpět na loď jsem vylezla, když se začalo stmívat. Všichni se ale shodli, že zrovna v tu dobu jsem vychytala ty největší vlny.

Když se plave za dne, vidí plavec kolem sebe i jiné lodě než jen doprovodnou?

Ano. Jednak zároveň s námi plavaly asi tři další štafety, ale mám pocit, že většině z nich to buď hrozně dlouho trvalo, nebo to snad ani nedokončily. Počasí bylo opravdu nic moc. Ale pořád jsme potkávali také jiné lodě. Je tam skutečně velký provoz.

Doprovodná loď pluje velice pomalu, aby pořád byla nablízku plavci ve vodě. Nevadí pak při tom provozu ostatním lodím?

Když jsme byli na doprovodné lodi a koukali kolem sebe, pozorovali jsme to coby suchozemci s údivem. Viděli jsme třeba loď, jak pluje přímo k nám. Strašně jsme se báli, protože tu situaci neznáme. Ale náš kapitán, ten byl úplně v klidu. I tak jsme ale vždycky začali všichni plašit, ale kapitán se usmíval a říkal, že to vyjde. A opravdu mu to vždy vyšlo i s rezervou.

Nyní vás čeká sólo plavba přes Lamanšský průliv. Chcete ji absolvovat v polovině srpna. Přinesla jste si z této cesty nějaké zkušenosti?

Mám z té sólové plavby čím dál větší respekt. Poznala jsem, že ani ta štafeta není jen tak. Ale určitě se na to nevykašlu. Musí to nějak vyjít.

Na tu cestu sháníte tři sta tisíc korun. Už je máte?

Kéž by. Ale oslovuji firmy a je pravda, že sponzorů už mám dost. A tak pořád jen doufám, že náklady nebudou stoupat a že se to nějak pokryje. Věřím ale, že po téhle stránce to vyjde.