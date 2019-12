„Podpis v pátek 20. prosince v Praze připojím,“ uvedl po jednání s vedením ČEZu v polovině tohoto týdne. „Řekli nám – berte, nebo nechte být. Na jinou dohodu nepřistoupíme. Jsou tam ale stále věci, které se nám nelíbí a budeme to v příštím roce sledovat. Vlastně jsme něco žádali a výsledek je poměrně jiný,“ zhodnotil vyjednávání odborář Novotný.

O pět procent

Co ČEZ svým pracovníkům, kam spadají nejen jaderné elektrárny, nabídl a v pátek bylo stvrzeno podpisem?

„Bude růst tarifních mezd, příplatků a odměny za pracovní pohotovost, vyjádřeno v korunách za hodinu, o pět procent. Dále vzroste objem smluvních mezd o pět procent v divizích jaderná a klasická energetika. A poroste objem smluvních mezd o tři procenta v ostatních divizích,“ vyjmenoval mluvčí společnosti ČEZ Ladislav Kříž.

Postupně vznikla podle jeho slov dohoda i v dalších oblastech kolektivní smlouvy. „Úplnou novinkou je zavedení dvou dnů pracovního volna k překonání zdravotních obtíží, takzvaných sick days na rok 2020 s náhradou mzdy ve výši 65 procent průměrného výdělku, podmíněné souhlasem vedoucího,“ zmínil Kříž. A bude rozšířena nadstandardní zdravotní péče na všechny zaměstnance nepřetržitých provozů.

Nebudou sick days "vydrbávka"?

Právě nad sick days se podle odboráře Novotného někteří v Dukovanech pozastavují. „Směnoví mistři je nechtějí. Budeme situaci v průběhu příštího roku sledovat, je to na zkoušku,“ řekl. Chápe, pokud někoho v noci akutně onemocní chřipkou, že se musí hned léčit. Ale to už je lepší si vzít rovnou nemocenskou, protože chřipka je na víc dní. „Když směnovému mistrovi ráno najednou nepřijde člověk do práce, musí mít náhradu. Trochu se to jeví jako opilecká volna. Mistr, když mu člověk nenastoupí na směnu, nemůže pustit domů toho, kdo měl noční a honem se hledá náhrada. Může z toho být takříkajíc vydrbávka vůči kolektivu,“ uvedl Novotný.

Chtěli peníze za bezpečnostní prověrku

Co konkrétně vlastně dukovanští odboráři žádali a nedostali? Chtěli v příštím roce šestiprocentní nárůst mezd, dále odměnu za to, že musí mít prověrku od Národního bezpečnostního úřadu na stupeň „citlivé“. „To co nemusí mít pan Mynář na Hradě a prezident Zeman mu to odpouští, u nás musí mít kde kdo. Dále jsme žádali příplatky za noční a víkendové směny. Protože ti mladší z nás o ně nejeví zájem, raději jdou v sobotu za zábavou. Příplatky totiž nejsou dost vysoké, aby byly motivační. Zaměstnavatel však tvrdí, že vysoké a dostačující jsou,“ shrnul odborář Novotný.

Bezpečnostní prověrku musejí mít od 1. ledna 2020 všichni, kteří vstupují do míst, kde je to vyžadováno. „Na toto téma jsme jednali, zaměstnavatel si myslí, že příplatky za noční a podobně jsou tak vysoké, že není třeba přidávat. Místo toho nabídl balíček vázaný na speciální lékařskou prohlídku, na základě níž dostanou zaměstnanci do benefitů čtyři tisíce korun,“ vypočítal Novotný.

Vyjednávalo 28 odborových organizací z celého ČEZu, kam spadají jaderné, klasické, vodní i tepelné elektrrárny. „Každá organizace má jiná přání a zájmy. A těch 28 odborářů se musí nějak sjednotit, dohodnout. Potom se jde s požadavky za zaměstnavatelem, který ukrajuje, až to oškube. Slovo má i ministerstvo financí a akcionáři,“ popsal průběh vyjednávání František Novotný.

Příští rok budou podle jeho slov jednání pokračovat. Kolektivní smlouva, k níž se uzavíral dodatek, je platná do roku 2022.

Jaká je průměrná mzda na Dukovanech?

Jaderná elektrárna Dukovany má v současnosti 900 kmenových zaměstnanců. „Vrámci ČEZu je uváděna průměrná mzda 69 tisíc korun. To je ale i s inženýry a manažery v Praze na vrcholných postech. Běžný směnový personál ve výrobě, zkrátka provozáci, na ni nedosáhne,“ uzavřel odborář František Novotný.

Tak či onak, Dukovany jsou podle všeho mzdově mezi těmi na špici na Vysočině, co se týká odměny za odvedenou práci. Průměr se dle statistického úřadu pohybuje okolo 31 tisíc korun.

V elektrárně bude i v příštím roce probíhat nábor nových zaměstnanců, který vyplývá především z plánovaného odchodu některých lidí do důchodu v rámci probíhající generační výměny. „V roce 2020 očekáváme obsazování dalších 25 pracovních pozic s technickým zaměřením,“ sdělil mluvčí elektrárny Jiří Bezděk.

Dosavadní benefity v Jaderné elektrárně Dukovany jsou především tyto:

- 5 týdnů dovolené

- 15 200 Kč/rok osobní účet čerpaný formou Cafeterie

- Příspěvek na penzijní připojištění ve výši 3% z měsíční

- mzdy, až 1300 Kč/měs.

- Životní pojištění (666 Kč/měs.)

- Příspěvek na stravování

- Kratší pracovní doba – 7,5 hod/denně = 37,5 hod/týdně

Zdroj: EDU