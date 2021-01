Kompletní výměna světelné signalizace se týká sedmi křižovatek, semafory ale vyrostou i na dvou dalších. „Nově budou v křižovatce ulic Demlova, Znojemská a Okrajová a u hlavní pošty v Jejkovské bráně u výjezdu z Karlova náměstí,“ uvedl starosta Pavel Pacal.

Naopak výjimku z projektu má křižovatka u bývalého Intersparu a křížení ulic Rafaelova a Sportovní. „V budoucnu se jich dotkne stavba obchvatu a světelná signalizační zařízení tam už nebudou,“ vysvětlil Pacal.

Druhou velkou investicí je plánované zahájení stavby bytového domu na ulici Modřínová. „V něm budou sociální a startovací byty,“ sdělil Pacal.

Hodně peněz spolyká také pokračující oprava Karlova náměstí. „Poběží celý příští rok. Předpokládaný postup prací počítá s tím, že v roce 2021 bude dokončena horní strana,“ informovala mluvčí radnice Irini Martakidisová.

Rekonstrukce kanalizace i přístavba mateřské školy

Velké investice plánují také v nedalekých Okříškách. „Je to trochu v duchu hesla pana premiéra, že se z krize musíme proinvestovat. Největší investicí bude druhá část rekonstrukce kanalizace a intenzifikace čističky odpadních vod. Letos jsme vybudovali oddílnou kanalizaci na ulici Masarykova, příští rok pokračujeme na ulici Nádražní. Z celkových nákladů ve výši čtyřiašedesát milionů korun zbude na příští rok zhruba šestačtyřicet milionů, z toho čtyřiadvacet milionů kryje dotace. Navíc společně s kanalizací budeme měnit i vodovodní potrubí, které je také ve špatném stavu ,“ řekl starosta městyse Zdeněk Ryšavý.

Pokračovat bude i přístavba mateřské školy. „Vzniknou zde dvě nové třídy. V příštím roce musíme proinvestovat tři milionu sedm set tisíc z celkových necelých sedmnácti milionů. Dotace na tuto stavbu činila patnáct milionů dvě stě tisíc. Investujeme také do základní školy, kde zrekonstruujeme sociální zařízení v učebnovém pavilonu, nainstalujeme výtah a schodišťové plošiny pro zajištění bezbariérové přístupnosti celého komplexu pěti budov,“ nastínil Ryšavý.

Parkoviště nové cesty nebo tribuna ve sportovním areálu

Stavební ruch bude provázet v roce 2021 i Jaroměřice nad Rokytnou. „Plánujeme výstavbu chodníku a parkoviště na ulici Polní, nových páteřních cest na hřbitově, o dešťovou kanalizaci na Ohrazenické, veřejné osvětlení na ulici Polní a v Popovicích nebo výkup pozemků pro bytovou výstavbu,“ vyjmenoval starosta města Karel Müller.

Město plánuje i investice, které významně podpoří dotace. „Rekonstrukcí by mělo projít Oranžové hřiště. Dále bychom chtěli postavit tribunu ve sportovním areálu. Akci jsme přihlásili do výzvy Ministerstva pro místní rozvoj, pokud ji dostaneme, proplatí nám šedesát procent z uznatelných nákladů, tedy necelých jedenáct milionů. Z vlastních zdrojů bychom doplatili necelých devět milionů,“ vyčíslil Müller.

Novou tribunu získají i v Jemnici. „Vznikne na fotbalovém hřišti, za kterou zaplatíme tři miliony dvě stě tisíc korun. Plánujeme také nové kanalizace a opravu průtahu městem. Tato investice nás vyjde na pět milionů. Dále vybudujeme nový chodník na ulici Slavonický a chceme zrekonstruovat a rozšířit parkoviště u hřbitova,“ popsal starosta Miloň Slabý.

Další novinkou je pro jemnické participativní rozpočet. „Umožňuje , aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji své obce. Radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu, obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit. Město pro rok 2021 vyčlenilo milion korun. Je to snaha vedení města postupovat nadále v duchu o vás s vámi,“ dodal Slabý.