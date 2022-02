Lidé mohou přes Portál občana zaplatit veškeré poplatky, žádat o občanský průkaz či jiné doklady, registrovat si auto nebo třeba žádat o grant z rozpočtu města. „Lze pomocí něj dělat prostě vše, co nyní umožňuje legislativa. Náš Portál občana je zároveň registrován ve státním portálu. Lidé se tak mohou podívat třeba na svou zdravotní kartu, body v rámci řidičského oprávnění a další věci spjaté se státní správou,“ vysvětlil starosta Pavel Pacal.

Do portálu se může přihlásit každý, kdo má například bankovní účet u některé z českých bank a používá internetové bankovnictví. Přihlašovací údaje jsou totiž stejné. Jinou možností je přihlášení prostřednictvím eObčanky s aktivovaným čipem nebo pomocí mobilního klíče eGovermentu. „Myslíme si, že si na to lidé postupem času zvyknou a s úřadem budou komunikovat elektronicky. Velmi jim to usnadní život v rámci vyřizování agendy,“ doplnil Pacal.

Novinku hodlá využívat Tomáš Pokorný, který se už do portálu zkusil přihlásit. „Zatím jen na zkoušku, abych věděl, jak to vůbec vypadá. Ale zdá se to být celkem přehledné, tak proč ne. Starší lidé asi budou pořád preferovat osobní setkání na úřadu, ale většina lidí už používá internet úplně běžně, takže se podle mě rychle přeorientují na tohle bezkontaktní řešení,“ zamyslel se Pokorný.

Portál občana používají od počátku tohoto roku také v Humpolci. Tam jsou ale jeho služby omezenější, lidé jej mohou využít hlavně pro bezkontaktní úhradu poplatků. „Zatím jsme neshledali žádné významné výpadky systému. V porovnání s platbami na pokladně platební terminál využilo asi osm procent poplatníků, konkrétně 154 osob, což považuji za úspěch,“ sdělil tajemník humpolecké radnice Jiří Fiala.

V Třebíči na pořízení systému využili dotační tituly. Jeho cena byla přes dva miliony korun, dotace z operačního programu Zaměstnanost pokryla pětadevadesát procent nákladů. Město tak za Portál občana zaplatilo 105 tisíc korun.