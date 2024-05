/VIDEO/ Páteční dopoledne sice celé propršelo, nakonec se nad milovníky rezavého moku pánbůh přece jen smiloval. Pivní slavnosti, které začaly v šestnáct hodin v Třebíči, už déšť neskrápěl. Pivaři si tak mohou jejich oblíbený nápoj vychutnávat i venku. Na výběr mají přes třicet druhů piv, které nabízí osmnáct pivovarů.

Pivní slavnosti v Třebíči | Video: Deník/Milan Krčmář

Akce se po dvanácti letech vrátila na Karlovo náměstí. Na něm kromě „pivních“ stanů vyrostlo také množství stánků s mnoha pochutinami a dvě pódia, z nichž jedno je ukryté v obří nafukovací hale. Slavnosti tak jako vždy doprovází i hudební program, přičemž jako první vystoupila kapela Major Major. „Kamarád mi teď řekl, že ten zpěvák je hejtman Kraje Vysočina. Vůbec jsem netušil, že zpívá. Spíš jsem měl za to, že je to nějaký suchar,“ podivil se Lukáš Svoboda směrem k hejtmanovi Vítězslavu Schrekovi, který na pódiu pěl do rockové hudby.

Program Pivních slavností v Třebíči: lidé si užijí pivo, hokej i kapely

Svoboda také ohodnotil nabídku piv. „Zatím jsem měl jen dvě značky, ale byly dobré. Uvidíme, co zvládneme. Ale zítra je taky den. Určitě si teď ale dáme i nějaké klobásy, ty vypadají opravdu dobře,“ zhodnotil mladík z Třebíče.

Tipy na víkend na Třebíčsku. Budou pivní slavnosti, na kole dětem a studánky

V rámci doprovodného programu ještě v pátek vystoupí skupiny Vega Electra, Trautenberk, Bagr a Harlej, v sobotu se mohou lidé těšit na kapely Street 69, Reflexy, Traktor, Kalybr a Civilní obrana. Ve stanech také běží přímé přenosy z hokejového mistrovství světa.

Květnové uzavírky v Třebíči: dopravu ovlivní akce i oprava zimního stadionu