Když máte za sebou více než sto tisíc startů s letadlem, uvažujete o životě trochu jinak než většina lidí. „Člověk musí mít kliku. Štěstí ne. To můžete mít v lásce. Ale u lítání musíte mít kliku, bez ní to nejde. Když za den uděláte osmdesát startů, není to vždy tak, jako byste krájel máslo. A když vystartujete stotisíckrát, problémy jsou tam tisíckrát,“ krčí rameny třebíčský pilot Karel Picmaus, který figuruje i v prestižní stovce osobností československého létání v letech 1918 až 2018.

Picmaus oslaví 9. září osmdesátiny. Což dokládá, že kliku měl v životě pořádnou. „Některé problémy jsou velké, některé malé. A hoši, kteří měli problém a klika je opustila, bohužel zemřeli. Dostali se do situace, kterou nevyřešili nebo která se nedala vyřešit,“ říká vyrovnaným hlasem, v němž se však i přesto zračí lítost nad ztrátou každého takového kamaráda.

Třebíčský letec se do létání zamiloval už jako malý kluk. „V Třebíči byl v roce 1948 letecký den. Najednou nad město přiletěla dvě letadla, dvouplošníky. A začala kolem sebe různě létat. Já na ně koukal a říkal jsem si, že to musí být úžasné,“ vzpomíná Picmaus.

Na svůj první let si ale musel počkat až do roku 1961. Tehdy se s kamarády učil teorii létání, instruktorem byl František Marek. Ten létal v Jihlavě. „Pozval nás, ať se přijedeme podívat. Tak jsme tam s kamarádem Pavlem Pyrochtou jeli. Létali tam s větroni Pionýr a my na to koukali jako blázni. A na závěr nám Franta řekl, že nás sveze. Sedl jsem do toho a už start byl pro mě obrovský zážitek. Udělali jsme letištní okruh, přistáli jsme a já si dodnes, přičemž už je to 63 let, ten let pamatuji. Úplně celý a do detailů. Vždy říkám: ‚Dejte mi pastelky a já vám ho namaluji v barvách.‘,“ směje se Picmaus.

Karel Picmaus (9. 9. 1943)



Létal zejména na Čmelácích, „Andulách“ An-2 a Dromaderech.



S letouny práškoval, hasil požáry, vápnil hory.



Počátkem 90. let byl hlavním iniciátorem obnovy Západomoravského aeroklubu Třebíč, který ve městě zanikl po válce.



V letech 2008 až 2014 byl rekordmanem v počtu vzletů. Jeho jméno figuruje v prestižním seznamu stovky osobností československého létání. Je v něm zapsaný jako jediný pilot ve váhové kategorii do 5700 kilogramů.



Kraj Vysočina mu za jeho zásluhy udělil v roce 2020 Skleněnou medaili.

Ten později létal ve službách Slovairu s práškovacím letadlem. „Běžně bylo padesát letů za den, ale létalo se i osmdesát a mimo předpis i sto. To už je pak obrovská nakládačka. Ale když bylo pole hned u letiště, tak let trval třeba jen tři minuty,“ vysvětluje pilot, jenž se díky tolika letům dostal do České knihy rekordů.

Každý let se eviduje, takže jich nakonec sčítací komisaři napočítali přes sto tisíc. Tento rekord platil osm let, v roce 2014 ho ale překonal kamarád Zdeněk Dufek.

Pilot Picmaus je v prestižní stovce osobností československého létání

Kromě práškování polí Picmaus létal i nad horami. „Krušné hory, Beskydy, Jeseníky… Tam byla v 90. létech kyselá půda a my na ně sypali dolomitický vápenec. V Beskydech to bylo nádherné. Po svazích jsou tisíce chaloupek, krásná krajina. Bezvadné bylo, když jsem to vysypal, šmejkl jsem se křídlem kolem Lysé hory a pak jsem letěl hluboko do údolí na letiště,“ líčí nadšeně.

Zároveň přidává i historku, která se stala dvacet let předtím. V 70. létech, v dobách hluboké totality. Tehdy ho klika málem opustila. „Práškoval jsem těsně u hranic s Rakouskem. A najednou jsem se dostal do údolí Dyje, všude kolem byly kopce. Čmelák, kterého jsem pilotoval, nemá takovou sílu, aby to najednou přeletěl. Nezbylo mi nic jiného, než tím údolím letět až nad Drosendorf. Nakonec jsem se z toho vymotal a vrátil se zpátky na letiště. Přistanu a říkám, že za chvíli přijede pohraniční stráž, protože jsem vlastně právě emigroval. Ale nikdo nepřijel. Vůbec to nezaznamenali,“ diví se dodnes Picmaus.

Zdroj: Youtube

Tu kliku měl tehdy dvojnásobnou – jednak, že nezazmatkoval, jednak proto, že pohraničníci zaspali. Jinak by už asi nelétal, rekordmanem by nikdy nebyl a do stovky nejlepších českých pilotů se nezapsal.

Velkou inspirací mu byla vynikající česká pilotka Marie Kopečková. Pocházela z Třebíče, účastnila se i leteckého dnu v roce 1948 a znala se s Picmausovou maminkou.