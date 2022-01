„Po konzultaci s lékařem se může každý rozhodnout, která vakcína mu bude aplikována. S lékařem lidé proberou, která vakcína by byla pro danou osobu vhodnější,“ uvedla ředitelka třebíčské nemocnice Eva Tomášová. V nemocnici zároveň už bylo naočkováno téměř dvě stě dětí ve věku od pěti do jedenácti let.