Olympic příští rok oslaví šedesát let od svého založení, ale Jandovi to opravdu zpívá jako za mlada. „Olympic byla skupina mého dětství, ale jak to tak vypadá, tak i mého stáří,“ glosoval Luboš Nováček, který si Jandu a spol. přišel poslechnout se svými přáteli. „Naposledy jsem Olympic viděl asi před dvaceti lety v třebíčském Fóru. Tam tehdy bylo nabito, ale proti dnešku se to vůbec nedá srovnat,“ poukázal Nováček na asi třítisícový dav, který „Olympiky“ sledoval před hlavním pódiem.