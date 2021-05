O své téměř životní cestě sepsali knihu, která je plná zážitků, nečekaných dobrodružství ale i překážek. Kniha Pěšky z Paříže do Santiaga nyní konečně vychází. „Je to takové putování Pata a Mata v novodobé podob," přibližuje jeden z autorů Matouš Dvořák.

O vtipné historky, prekérní situace či dokonce život ohrožující okamžiky pak nebyla nouze. „Zažili jsme vlnu obrovských veder a neustále jsme bojovali s nedostatkem pitné vody," říká Dvořák. Dobrodruhy na cestě překvapila i divá zvěř. „Dvakrát nás po lese honila divoká prasata," vzpomíná Dvořák.

Svojí cestou by chtěli inspirovat širokou veřejnost. Kromě knihy plánují také cyklus přednášek, při kterých by lidem svoje putování představili. „ Rádi bychom oslovili také žáky základních a středních škol a ukázali dětem a studentům, že ne vše musí vycházet přesně podle plánu, i když vlastně žádný plán nemáte. Je důležité nevzdávat se a dotáhnout věci do konce a jít si tvrdě za svým,“ míní druhý autor Nico Moro.

Knížku Pěšky z Paříže do Santiaga čeká křest, jakmile to situace dovolí. „Chceme ho uspořádat v naší rodné Třebíči. Datum zveřejníme, jakmile bude možné pořádat akce. Už nyní máme přislíbeno, že nás podpoří řada zajímavých umělců,“ doplňuje Moro.

U jedné cesty ale nezůstane. Hned jak to situace umožní, plánují mladá dobrodruzi zase vyrazit na cestu. „Chtěli bychom zkusit Cyrilometodějskou cestu, která míří z řecké Soluně na Velehrad,“ plánuje Matouš Dvořák. Poutníci tak budou muset překonat hranice šesti států. I tato cesta bude netradiční, protože budou začínat v Athénách a skončit chtějí v Třebíči.