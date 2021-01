Vy všichni, co chcete vrátit vše do normálu, přijďte a bojujte za svou svobodu. Tak zní heslo demonstrantů, kteří se v Brně na Silvestra chystají protestovat proti koronavirovým opatřením. Demonstrovat lidé budou po celé republice včetně Brna či Jihlavy.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Lukáš Ston

Na jihu Moravy se protesty uskuteční od sedmi večer na náměstí Svobody. "Přátelé. Leták je hotov. Můžete si stáhnout buď z Facebooku, nebo pokud bude někdo chtít, mohu přeposlat na mail. Asi Vás zarazí, že není uvedeno místo, datum a čas. To je schválně. Od toho je tam to bílé místo. Měst je celkem deset a muselo by se udělat deset verzí. Proto je potřeba aby si každý z Vás doplnil, nebo vložil to své," uvedl na Facebooku jeden z organizátorů Aleš Svoboda.