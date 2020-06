Na cyklisty čekalo občerstvení, krátce si odpočinuli a převzali šek na podporu onkologicky nemocných dětí ve výši dvě stě tisíc korun.

Kvůli nákaze Covid-19 organizátoři měnili program. Peloton v čele s Josefem Zimovčákem je letos menší. Mohutný hrozen radostných cyklistů, kteří obvykle přijížděli na zaplněná náměstí, se letos sice nepodaří vytvořit. Ale aby zůstal duch pomoci naplněn, každý může sednout na kolo sám nebo v menší skupině, ujet nějakou trasu, nejlépe blízko svého bydliště a poslat finanční částku ve výši ujetých kilometrů na účet NF Na kole dětem.

Za deset let se podařilo získat pro děti více než dvanáct milionů korun. Je to velká zásluha tváře této akce Josefa Zimovčáka. „Všichni se jistě těšili na setkání po roce. Já jsem měl letos připravenou jízdu bez pádu, celý rok jsem na to trénoval. Současná situace může přinést bohužel i zklamání," poznamenal Zimovčák.

Příznivce vyzval, aby si nenechali vzít radost z pohybu a přátelství. „Myslete na nemocné děti, že si svou situaci také nevybraly dobrovolně a musí ji zvládnout. Tak jim to pojďme ulehčit, jak to jen bude možné,“ řekl.