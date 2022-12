VIDEO: Českem zněly koledy. Společně si zazpívaly tisíce lidí z celé republiky

„Před tím jsem na to chodívala pravidelně. Pamatuji si, že to dříve bývalo u synagogy. Tehdy tam ale bývalo víc lidí. Ti se asi za tu dobu odnaučili na podobné události chodit. A to je škoda. Borovina má krásný stromek i betlém, jak se na Vánoce sluší a patří,“ dodala Krejčí, která přicestovala z třebíčského Týna.