Prvním rokem zavádí participativní rozpočet například v Chotěboři na Havlíčkobrodsku. „Vše už je nachystané, takže jen čekáme, až budeme moci vše odstartovat. Lidé mohou své návrhy podávat od června do srpna. Pak spustíme hlasování a vítězný projekt nebo projekty uskutečníme,“ uvedl místostarosta města David Šafránek.

Pro letošek si v městské kase vyčlenili milion korun. „Myslím si, že je to skvělá šance pro lidi, kteří mají nějaké návrhy na to, co v Chotěboři chybí. Máme tady například skupinu maminek, která volá po dětských hřištích. Podle mě je toto pro ně skvělý nástroj,“ přemítal Šafránek.

Nově se připojí i Nové Město na Moravě, kde obyvatelům takto vyhradili čtvrt milionu korun. „Rozhodnout by se mělo na podzim a na jaře by se pak vybraný projekt zrealizoval,“ informoval před časem novoměstský starosta Michal Šmarda.

V Bystřici vyhrála oprava cesty

Také lidé z Bystřice nad Pernštejnem na Žďársku měli poprvé šanci se podílet na dění ve městě. Tady už je rozhodnuto. „Sešly se nám tři návrhy, o kterých pak lidé hlasovali prostřednictvím ankety na informačním centru. Vyhrála to oprava cesty ke garážím na Sídlišti I. V současné době už ji připravujeme,“ sdělil bystřický starosta Karel Pačiska.

Tentokrát měli Bystřičtí k dispozici čtyři sta tisíc korun, ale v dalším období se jim možnosti ještě rozšíří. „Bylo to opravdu jen na zkoušku. Nevěděl jsem, jak budou lidé reagovat. Nakonec se to ale osvědčilo a určitě budeme pokračovat. Za rok bych chtěl pro tyto účely vyčlenit půl milionu korun,“ prozradil Pačiska.

Jako vůbec první na Vysočině přišli s participativním rozpočtem žďárští radní. „Máme ho už od roku 2016. Hlavním iniciátorem této myšlenky byl můj předchůdce Zdeněk Navrátil, který se inspiroval ve větších městech. Za tu dobu už jsme vybudovali například dětská hřiště nebo první žďárský psí park,“ přiblížil starosta Žďáru Martin Mrkos.

Letos si však poprvé dávají pauzu. „Bohužel se i nás dotkla koronavirová krize a musíme dělat obrovské škrty v rozpočtu. Řekli jsme si, že pro tentokrát vynecháme a doděláme běžící projekty z předchozích let,“ doplnil Mrkos.

V Třebíči zatím žádný návrh nemají

Už druhým rokem tento druh rozpočtu praktikují i v Třebíči. „Zatím nám ještě žádný návrh nepřišel, ale lidé ještě mají čas. Své nápady mohou posílat do konce června,“ sdělila mluvčí třebíčské radnice Irini Martakidisová.

„Loni se nám sešly čtyři náměty, z čehož realizujeme tři. Jeden jsme bohužel museli vyřadit, protože cena za jeho provedení byla násobně vyšší, než občas předpokládal,“ zavzpomínala Martakidisová.

Také v Golčově Jeníkově na Havlíčkobrodsku s větším zapojením veřejnosti začali loni a pokračují letos. „Je to akce převážně mých kolegů. Chtěli jsme občany více vtáhnout do dění ve městě a dát jim možnost alespoň částečně rozhodovat o budoucnosti jejich okolí. Přeci jen oni sami vědí, co jim nejvíce schází,“ pověděl starosta Pavel Kopecký a dodal, že díky participativnímu rozpočtu už ve městě vzniklo workoutové hřiště nebo lesopark.

V Jeníkově navíc mají dva balíky peněz – osm set tisíc pro město a dvě stě tisíc pro místní části. „Loni se v místních částech moc lidí nezapojilo, ale letos už je to lepší. Mám na stole asi šest návrhů,“ dodal Kopecký.