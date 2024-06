Třebíčané se mohou těšit na více než šest desítek bezplatných parkovacích míst v těsné blízkosti centra města. Radní totiž vypsali veřejnou zakázku na parkoviště v Sušilově ulici, tedy nedaleko Starého hřbitova. „Stavět by se mělo od druhého září letošního roku, hotovo by mělo být koncem listopadu. Předpokládané náklady jsou 14,5 milionu korun,“ informoval starosta Pavel Pacal.

V Sušilově ulici v Třebíči vznikne parkoviště. V těsné blízkosti železniční trati, na místě, kde bývala dříve zahrada, zaparkuje koncem letošního roku pětašedesát aut. Zatím zdarma. | Foto: Deník/Milan Krčmář

Plocha nyní připomíná spíše prales – město pro parkoviště využije bývalou zahradu. Projekt počítá s tím, že v místě vznikne pětašedesát míst. A řidiče jistě potěší, že parkovat budou moci zdarma. „Uvažujeme ale o zpoplatnění do budoucna. Každopádně v první fázi by to tam nemělo být zpoplatněno,“ doplnil Pacal.

Místo zahrady bude v Třebíči parkoviště. Poslouží zejména návštěvníkům hřbitova

Podle místostarosty Pavla Janaty se však na parkovišti rovnou zřídí i místo na parkovací automat. „Zatím chceme to parkoviště nechat bezplatné a uvidíme, co to bude dělat,“ nastínil Janata s tím, že se nijak nezmění ani systém parkování v okolních ulicích, kde lidé často nechávají auta při cestách do města.

Avšak právě tyto přeplněné ulice nutí radnici k zamyšlení, jak se s nadbytečnými vozy vypořádat. „Parkování nejen v této lokalitě bude muset doznat nějakých změn. A ty nehodlám v tuto chvíli blíže specifikovat. Nicméně ta doba není vůbec daleko,“ naznačil Janata.

Ve vzduchu tak zřejmě visí zavedení rezidentních zón, označované nejčastěji jako modré. Ty má na Vysočině například Jihlava.

