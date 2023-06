V třebíčské ulici Na Špitálce se parkuje poměrně obtížně. Oficiálně je tam jen osm parkovacích míst. Deník nedávno informoval, že soukromý investor v místě hodlá postavit nové parkoviště. Nadstavěl by svoji prodejnu, v nástavbě by vznikly byty a vedle i parkoviště pro čtrnáct aut – přičemž sedm by mohla využívat veřejnost. Po uveřejnění článku se ale ozvali místní lidé s tím, že tento systém se jim nelíbí. Pozemek pro parkoviště je městský, a lidé proto na město podali námitku. „Kdybychom se náhodou nepodívali na úřední desku, vůbec bychom o tomto záměru nevěděli. Nikdo nám předem nic neřekl,“ uvedl Petr Kubín.

Ten patří mezi více než třicítku lidí, kteří se pod námitku podepsali. „Nechceme, aby město ten pozemek prodávalo. A pokud by se parkoviště mělo přesto budovat, tak v režii města a s podmínkou, že všechna jeho místa budou veřejná. To by nám přišlo jako koncepčnější,“ vysvětlil Kubín.

Soukromé parkoviště v Třebíči bude moci částečně využívat i veřejnost

Parkoviště chce stavět firma Marval. „V této chvíli se v ulici Na Špitálce parkuje na silnici podél chodníku. My bychom tam vybudovali regulérní parkovací místa na naše náklady. Pro veřejnost bychom garantovali sedm míst ze čtrnácti,“ uvedl jednatel firmy Miroslav Marton s tím, že na novém parkovišti by jeho společnost chtěla zřídit i dobíjecí stanici pro elektromobily.

Marval u prodejny parkoviště již má. Využívá ho pro firemní auta. „Vybudovali jsme ho za naše peníze na našem pozemku. Je ale možnost i dohody. Ve večerních hodinách tam naše auta neparkují, takže by se to dalo nějak využít. To je ale teprve v jednání,“ doplnil Marton.

Zdroj: Deník/Milan Krčmář

Lidé v okolí si na parkování dlouhodobě. Situace by se podle nich prý mohla ještě zhoršit v souvislosti s připravovanou opravou nedalekého kulturního domu. „Pro osm rodinných domků a osmipodlažní dům se čtyřiadvaceti byty je v ulici Na Špitálce k dispozici osm veřejných parkovacích míst. Navíc hned vedle stojí bývalý kulturní dům, který město nedávno koupilo a chce jej oživit. Nikdo se ale nezabývá tím, kde budou parkovat lidé, kteří sem přijedou na nějaké kulturní akce,“ zamyslel se Kubín.

Představitelé Třebíče se s obyvateli ulice kvůli jejich námitce setkali. „Vedení města jednalo s obyvateli dané lokality. Rozhodovat bude zastupitelstvo na svém zasedání ve čtvrtek 22. června,“ sdělila mluvčí města Irini Martakidisová.

Kde parkují lidé v ulici Na Špitálce nyní:

Kromě parkoviště pro osm aut nechávají svá auta na šest metrů široké vozovce. V uvedené námitce stojí, že vozovka nevyhovuje stávajícím nárokům na parkování. Další blízkou možností je parkování na parkovišti na Dělnickém náměstí za kulturním domem. Tam se vejde asi pětadvacet aut – o toto parkoviště se ale dělí lidé z přilehlých vysokopodlažních domů.

Kubín dále uvedl, že zdejší obyvatelé nemají žádné podrobné informace k chystané nástavbě prodejny. „V územním plánu nyní stojí, že může mít výšku až sedmnáct metrů. To je jako pětipatrový dům. Přitom když se někdy před šedesáti lety stavěly zdejší tři vysoké domy, rozmístily se tak, aby si navzájem nestínily. A budova prodejny stojící před nimi byla schválně navržená jako nízkopodlažní,“ doplnil Kubín.

Podle Martona by ale chystaná nástavba měla být nižší. „Na současné prodejně by měla být nadstavěná dvě podlaží. Velikosti bytů ještě stále řešíme. Kolik jich tedy bude celkem, zatím nelze říct. Ale jednalo by se asi o osmnáct až dvacet bytových jednotek,“ sdělil jednatel firmy.

Časová souslednost:

26. ledna 2023 – zastupitelé poprvé řeší možnost prodeje pozemku pro parkoviště

30. března 2023 – na úřední desce města se objevila informace o záměru prodeje dotčeného pozemku

14. dubna 2023 – lidé z okolí vznesli proti tomuto prodeji námitku

19. května 2023 – lidé z okolí se setkali se zástupci radnice a investora

8. června 2023 – rada města schválila prodat dotčený pozemek. Prodejem se bude zabývat zastupitelstvo na zasedání 22. června 2023.