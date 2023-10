Kolemjdoucí mu doporučili, ať se pomocí parkovacího automatu spojí s třebíčskou městskou policií. Operátor na druhé straně mu poradil, ať prý restartuje systém. „Popsal mi, jak to udělám. Ale nic se nestalo, pořád to chtělo třicet korun. Na to mi pan operační řekl, že neví, kde je problém, a na dálku to nevyřeší, bude prý muset zařídit servis toho systému. On to totiž na dálku otevřít nemůže, ale zkusí to,“ uvedl Veleba.

Pak přišlo nečekané rozuzlení. „Brána se otevřela a já na nic nečekal a jel,“ vylíčil Veleba, který dodal, že podobné nepříjemnosti se staly i jeho kamarádce.

Kamera nenačetla SPZ

O tom, že si závora opravdu občas postaví hlavu, svědčí i video, které redaktor Deníku náhodně natočil přímo na místě. Při jeho příchodu stála před zavřenou závorou Škoda Rapid. Za Rapidem se již vytvořila fronta asi pěti aut. Po nějaké chvíli vystoupil z druhého auta v pořadí řidič a zamířil k Rapidu. „Pane, máte zaplaceno?“ zeptal se nešťastného muže za volantem.

Odpověď zřejmě byla, že řidič Rapidu přijel jen na půlhodiny, a tedy by měl mít parkování zdarma. Muž z druhého auta ho následně požádal, aby poodjel, protože i on má parkování jen na půl hodiny a bude už muset odjet. Poté, co Rapid změnil polohu, závora se otevřela.

Deník ukázal natočené video mluvčí radnice Irini Martakidisové, aby vysvětlila, v čem se stala chyba. „Při prvním příjezdu vozidla na smyčku u závory se nenačetla jeho registrační značka. Může se stát, že ji kamery v některých případech nenačtou, a z toho důvodu mají řidiči vždy lístek. Pokud se závora nezvedne, musí řidič vložit lístek do výjezdového sloupku a načíst ho. V tomto případě, kdy řidič neměl nic platit, stačilo vložit lístek do výjezdového sloupku. Závora by se poté ihned zvedla a mohl by opustit parkoviště,“ objasnila mluvčí celý postup. „Dohledávali jsme záznam na kameře. Pán s lístkem manipuloval, ale do sloupku jej nevložil. Lístek se tedy nenačetl, a tak se nemohla zvednout závora. Po couvnutí a znovu najetí na smyčku již kamera SPZ načetla a systém automaticky závoru zvedl,“ doplnila Martakidisová.

Problémy s parkovištěm na Komenského náměstí byly již dříve, kdy provozovatel systému nezajistil řádnou technickou podporu. Poté se přešlo na jiný systém a následně radnice nechala nainstalovat chytré závory.

