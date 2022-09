Parkování v Třebíči: posílají řidiče na záchytnou plochu, ještě není připravená

/VIDEO/ Parkování v centru Třebíče není podle místních žádná slast. Všude, kam se člověk podívá, stojí auta, najít volné místo se spíš rovná zázraku. „Je to taková hra na hledej a stejně nenajdeš. Od osmé hodiny ráno to všude bývá beznadějně plné. Když nenajdu místo na Komenského náměstí, řeším to tak, že parkuji až u sokolského stadionu. Odsud je to do centra asi půl kilometru,“ popsal Zdeněk Divíšek.

Parkování v Třebíči. Co změní nová pravidla? | Video: Milan Krčmář

Od prosince místo na parkovišti najde snáze – jen si ale poněkud připlatí. „Připravujeme nový ceník. Maximální cena parkovného za den by měla být 400 korun na Komenského náměstí a 250 korun v ulici Vítězslava Nezvala,“ sdělil starosta Pavel Pacal. Na parkovišti v ulici Vítězslava Nezvala lze přitom nyní zaparkovat za třicet korun na den. Podobné je to i na Komenského náměstí. Podle starosty nyní bude první půlhodina zdarma, aby parkoviště sloužila hlavně lidem, kteří si jedou do města něco vyřídit. Pak bude sazba stoupat až na zmíněné stokorunové částky. Zdroj: Youtube Cílem radnice je vyhnat z centra auta, která zde parkují po celý den. Proto se podobně změní i systém parkování na Karlově náměstí a v ulici Kateřiny z Valdštejna. Už nyní jsou ale ulice v širším centru obsypané auty. Někteří místní se domnívají, že s novým systémem parkování to bude ještě horší. „Každý den je to stejné. Úředníci jedou do práce, a když se nevejdou na parkoviště v centru, parkují všude okolo nás. Pokud se zdraží parkování ještě víc, auta budou stát až ke Kostelíčku,“ zamyslela se paní Marie, která si nepřála uvést celé jméno. Redakce ho ale zná. Paní Marie bydlí na Ruské ulici, kde lze zaparkovat zdarma, a proto bývají zdejší místa od rána přeplněná. Lidé dosud mohli využívat i parkovací karty. Ty stály od tří set do deseti tisíc korun ročně podle druhu jejich využití. Právě majitelé parkovacích karet na parkovištích na Komenského náměstí a ulici Vítězslava Nezvala parkovali velmi často. „Počet parkovacích karet ale radikálně omezíme. Chceme, aby lidé více používali veřejnou dopravu. Jinak se sem pro všechna ta auta nevejdeme,“ prohlásil Pacal. Kladař u Horky na Třebíčsku odmítl vjet na váhu, stálo ho to sto tisíc Město si hodně slibuje od záchytných parkovišť, takzvaných P+R (park and ride), která se nacházejí na okrajích měst. Na nich by lidé měli nechávat auta a dál pokračovat městskými autobusy. Dvě tato parkoviště už fungují – jedno je u polikliniky na Vltavínské, druhé podél Míčovy ulice. Obě dohromady pojmou přes tři sta aut. Aktuálně se staví ještě další v Hrotovické ulici pro sto šedesát aut. Radnice nyní uveřejnila instruktážní video, jak systém P+R využívat. Zde se o parkovišti v Hrotovické ulici mluví jako o hotovém. Na otázku Deníku, zda se nejedná o mystifikaci místních i návštěvníků a zda nebylo lepší počkat, až bude parkoviště Hrotovická opravdu v provozu, starosta odpověděl odmítavě: „Jde o edukativní video, jak jako návštěvník Třebíče postupovat při parkování. Vzniklo jako součást strategického dokumentu plánu udržitelné městské mobility v době, kdy dle soutěže již mělo parkoviště Hrotovická být připraveno k použití. Já osobně na tom nevidím vůbec nic špatného. Je primárně o principu parkování P+R,“ podotkl Pacal. Jak se změní parkování v Třebíči



- Krátkodobé parkování bude zdarma, pak sazba rychle poroste.



- Na parkovištích Komenského a Vítězslava Nezvala přibydou závory a systém monitorující registrační značku (RZ) vozidla. RZ bude hlídat i systém na Karlově náměstí a v ulici Kateřiny z Valdštejna.



- Parkoviště na Karlově náměstí bude v novém režimu fungovat od 20. září, další parkoviště by na něj měla přejít od poloviny prosince.



- Radikálně se sníží počet parkovacích karet.

