Už bylo na čase. Je to katastrofa. V areálu nemocnice je téměř nemožné zaparkovat a podobně tomu je i na parkovišti pod vlakovým nádražím. Když tam člověk najde volné místo, má podobné pocity, jako když vyhraje ve sportce. Jezdím s manželkou do nemocnice pravidelně, takže bych snadnější parkování opravdu ocenil. Ideálně ve vzdálenosti, kterou jako důchodci bez problému zdoláme. Tak komentuje situaci u třebíčské nemocnice Jakub Dolák.

Parkovací dům u třebíčské nemocnice



* kraj zahájil zadávací řízení pro projektovou dokumentaci

* samotný parkovací dům by měl stát do roku 2023

* projekt počítá s kapacitou 218 parkovacích míst, jak pro zaměstnance tak veřejnosti

* stavba vyjde podle odhadů na 137 milionů korun

Podle krajských plánů by soustavu nemocničních budov mohl v blízké době doplnit i nový parkovací dům. „Kraj Vysočina zahájil zadávací řízení na zpracování projektové dokumentace, odhadované náklady na dokumentaci jsou osm a půl milionu korun,“ potvrdil krajský radní Jan Břížďala.

Areál nemocnice by měla podle projektu doplnit čtyřpodlažní budova s kapacitou přes dvě stě míst. „Přesně by to mělo být 218 parkovacích míst. Auto zde budou moci nechat zaměstnanci nemocnice i veřejnost,“ doplnil Břížďala.

Projekt vzniká ve spolupráci s městem Třebíč. „Máme uzavřené smlouvy s krajem a vyčlenili jsme i finanční prostředky, jde zhruba o padesát milionů korun,“ uvedl starosta Pavel Pacal. Dále město poskytlo pozemky na stavbu parkovacího domu. Stavba vyjde podle odhadů na 137 milionů korun.

První lidé by v parkovacím domě mohli odstavit auta už v roce 2023. Nový objekt bude mít i další využití, poslouží totiž jako protihluková bariéra k frekventované silnici I/23, která vede okolo jižní části třebíčské nemocnice. „To je sice hezká myšlenka, ale v areálu nemocnice neustále něco budují, bourají nebo přestavují, takže si myslím, že to rámus až tak neomezí,“ glosoval jeden z návštěvníků nemocnice Vladimír Černý.

V budoucnu by mohlo velké parkoviště vzniknout také nedaleko centra města, přestavbou nevyužívaných nástupišť v areálu autobusového nádraží. „Neustále s tím prostorem pracujeme, je to běh na dlouhou trať. V budoucnu by tam měl určitě vyrůst nějaký objekt, který pojme velké množství dopravních prostředků. Dále by měl vzniknout parkovací dům na ulici Otmarova, aktuálně prověřujeme, zda by o to neměl zájem nějaký developer, kterému bychom to rádi přenechali,“ dodal Pavel Pacal.