Parkování kolem Jaderné elektrárny Dukovany není příliš dobré. A to ještě kulantně řečeno. Když Deník na začátku tohoto roku vyhlásil anketu o tři největší ostudy Třebíčska , problémy s parkováním u elektrárny zvítězily na celé čáře. „Vůbec se tomu nedivím. Do práce nás tam dojíždí opravdu hodně. Parkoviště tam sice máme velké, ale ani tak nepostačuje,“ prohlásil Jiří Svoboda, který pracuje v jedné z přidružených firem elektrárny.

Podle jednatele firmy Milana Drbálka se jedná o práci, která vznikla pro soutěž Design&Build. Parkovací dům je podle vizualizací skutečně velký, má pět pater. „U studie píšeme, že dům pojme 860+ automobilů. To číslo se totiž může lišit podle zvolených materiálů,“ vysvětlil Drbálek.

Je to patrné i z dokumentace, kterou jeho kancelář zpracovala. Kdyby v konstrukci budovy převažovala ocel, místo na zaparkování by zde našlo 864 aut. Pokud by se zvolily prefabrikáty a železobeton, bylo by to ještě osm více. „Součástí studie je podrobné technicko-ekonomické zhodnocení jednotlivých konstrukčních variant, včetně nákladů na údržbu. Samozřejmostí je třeba také integrace elektronabíječek, stání pro kola a motorky,“ doplnil jednatel.

Architekti na této studii spolupracovali i se společností Vipa Project, která se specializuje na dopravní stavby. „Komplexní dopravní posouzení zahrnuje úpravu provozu na stávajících plochách, výpočty zatížení křižovatek, hodnoceno bylo také napojení na sítě, požární vodu, parkovací systémy a spousta dalších technických parametrů,“ popsal Drbálek s tím, že k projektu využili i velmi podrobné průzkumy podloží.

První carport

Studie našla pro parkovací dům místo u stávajícího parkoviště – tzv. carportu, tedy kryté parkoviště s fotovoltaikou na střeše. Nachází se v západní části elektrárny, přičemž ve stejném směru časem vzniknou i dva nové jaderné bloky.

Jenže toto všechno jsou zatím jen představy – i když dokonale zpracované. „Obecně přemýšlíme o dalším zlepšení kvality parkování v areálu Jaderné elektrárny v Dukovanech, kde jsme mimo jiné vybudovali například první carport v České republice,“ podotkl vedoucí jaderné komunikace ČEZ Petr Šuleř. „Proto vzniká studie proveditelnosti, která rozvíjí více možností. Mezi ty by teoreticky mohl patřit například i onen parkovací dům. Zatím je vše ve stádiu úvah, nejde o realizovaný projekt,“ osvětlil Šuleř.

Jiří Svoboda by každopádně lepší parkování u elektrárny uvítal. „A nejen já, ale asi všichni mí kolegové. Dřív jsme mnozí jezdili do práce autobusem, během covidu to ale ustalo a zpět už se to naplno nevrátilo. Takže parkoviště bude potřeba,“ zamyslel se Svoboda. „Ten parkovací dům vypadá pěkně. Pokud by vznikl, určitě bychom byli všichni rádi,“ doplnil.