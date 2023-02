Ceny parkovného nadále zůstanou jako dosud. První půlhodina bude zdarma, následně bude cena parkovného stoupat až na dvě stě padesát či čtyři sta korun za stání na celý den. „Viditelnou změnou je, že pokud si někdo potřebuje na Karlově či Komenského náměstí cokoli vyřídit, tak volné místo najde. Celodenně parkujících aut je tu méně a šance zaparkovat je naopak větší. Ta obrátkovost se zlepšila,“ uvedla mluvčí Irini Martakidisová.

Statistiku bude odbor dopravy i městští strážníci znát v březnu. „Poté uvidíme, jaká čísla nám vyjdou a jak se to osvědčilo. Až na základě toho se může něco změnit,“ předeslala mluvčí. Jedinou úpravu, kterou řidiči do března na parkovištích uvidí, bude přidání závor na Komenské náměstí a do ulice Vítězslava Nezvala. „To by mělo být hotové do patnáctého března. Mělo by to tedy být ještě před samotným vyhodnocením,“ dodala Martakidisová.

Čtvrt roku na vyhodnocení si na radnici zvolili i kvůli počasí. „Máme teď zimní období a pak přijdou jarní měsíce. Díky nim se ve městě navýší počet turistů. Zatím nám však nikdo oficiálně žádné stížnosti nevolá. Lidé se maximálně podivovali nad navýšením cen za parkovací karty,“ vysvětlil vedoucí odboru dopravy Aleš Kratina.

Přestože nový parkovací systém funguje od nového roku, stále překvapí ty, kteří se s ním setkají poprvé. To byl ve čtvrtek i případ Zdeňka Přikryla z Mikulova. „Aspoň že do Třebíče jezdím jednou za čtvrt roku. Neumím si představit, že bych tu s takovými cenami musel žít. Když jsem si jich všiml poprvé, myslel jsem si, že se někdo zbláznil. Pokud někdo přijede na parkoviště autem, aby pak někam pokračoval autobusem, nedoplatí se,“ okomentoval muž z Jihomoravského kraje.

Na Karlově a Komenského náměstí lidé zaplatí 400 korun za den

Prvních 30 minut však mají zdarma

Parkoviště v širším okolí středu města (Kateřiny z Valdštejna, Masarykovo náměstí, Pod Zámkem, Smila Osovského, Soukopova, Vítězslava Nezvala): první hodina stojí deset korun, druhá třicet korun a každá následující hodina padesát korun. Celodenní lístek na těchto místech stojí dvě stě padesát korun.

Na Komenského náměstí a v ulici Vítězslava Nezvala ještě přibudou závory od 15. března