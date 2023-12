/VIDEO/ Problémy s parkováním v centru Třebíče jsou již dlouhodobého rázu. Jednou z možností je zřídit parkovací dům v Otmarově ulici, v proluce vedle tělocvičny obchodní akademie.

V proluce v Otmarově ulici by mohl časem vzniknout parkovací dům. | Video: Deník/Milan Krčmář

Nad touto variantou město vážně uvažuje už několik let. Nyní zadala zakázku na vyhotovení studie, která má ukázat proveditelnost této stavby. „Pokud by ale tuto stavbu někdo chtěl brát jako podnikatelský záměr, návratnost by šla do stovek let,“ upozornil starosta Pavel Pacal.

VIDEO: Parkování v Třebíči? Dům pro auta v Otmarově ulici je stále s otazníkem

Město se parkovacím domem podle něj ale musí zabývat, protože aut v centru města je stále více. „Toto je jeden ze způsobů, jak tomu čelit. Parkovací dům by mohli využívat i návštěvníci blízkého zimního stadionu. Poblíž navíc vyroste další parkovací dům v nemocnici,“ doplnil starosta.

„Doufejme tedy, že tímto způsobem by bylo parkování řešitelné. Je ale potřeba říct, že v obou parkovacích domech bude muset být parkování placené. Představa neplaceného parkoviště je zcela iluzorní,“ uvedl dále Pacal.

Video: V proluce v Otmarově ulici by mohl časem vzniknout parkovací dům

Zdroj: Deník/Milan Krčmář

V Otmarově ulici by mělo vzniknout přes dvě stě míst. „To ale zatím vyplývá jen ideová studie. Ta však nejde do detailů, co je technicky možné a co nikoli. V následujícím roce se proto dodělá komplexní studie, která vše zpřesní,“ dodal starosta.

Náklady na komplexní studii budou více než milion korun. Má mimo jiné vyřešit možnosti vjezdu aut či zohlednit stanovisko dopravního inspektorátu.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Na Hvězdě se opět bruslí. Třebíčské ledové ploše pomohly silné mrazy

Zdroj: Deník/Milan Krčmář