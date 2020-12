Plán prořezu a kácení počítá i s ochranou živočichů, kteří v dřevinách sídlí. „Vše musí být v souladu s tím, aby své obydlí mohli dostatečným způsobem opustit a adaptovat se jinde,“ řekl starosta města Pavel Pacal.

Pily se zakousnou do těch dřevin, které nejsou zdravé. „Netýká se to stromů, které jsou zdravé. Celkem jde zhruba o dvě stě dřevin, ale celé je to naplánované tak, že pokud nějaký strom zmizí, bude nahrazen jiným. Jde o klasickou náhradu nemocných stromů,“ dodal Pacal.