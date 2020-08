„Zvýšený zájem jsme nečekali. Přispívají k němu ještě výstavy. My máme sbírku dvou tisíc modelů kovových autíček Matchbox. Je oblíbená u rodin i u fanoušků modelů. O slevě lidé však často ani neví,“ podotkla Eva Novotná z třebíčského zámku.

Expozice a výstavy zřizované Krajem Vysočina jsou od července do konce září zpřístupněné za dvacet korun. Senioři, děti, studenti a handicapovaní mají vstup zdarma. „V porovnání s předchozími dvěmi sezonami je nárůst návštěvnosti v průměru téměř dvojnásobný. Nejvíce se zvýšila v třebíčském muzeu. Absolutně nejvyšší návštěvnosti pak tradičně dosahuje hrad Roštejn,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro kulturu Jana Fischerová.

Expozice na zrekonstruovaném hradě Roštejn vidělo v červenci osmnáct a půl tisíce turistů, což je o pět tisíc více oproti stejnému měsíci loni. Nejvýraznější nárůst turistů zaznamenali v Muzeu Vysočiny Třebíč. První měsíc prázdnin dorazilo dvanáct tisíc návštěvníků, což je téměř o osm tisíc více než ve stejných měsících v roce 2019 a 2018. Více než dvojnásobný zájem pak evidují na hradě Kámen. Přišlo se na něj podívat více než třináct tisíc lidí.

Za zvýhodněné vstupné se mohou zájemci podívat i do Muzeí Vysočiny v Havlíčkově Brodě, Pelhřimově, Jihlavě nebo do galerií v Novém Městě na Moravě, Havlíčkově Brodě či Jihlavě. „Návštěvnost se odvíjí i od aktuálních výstav. V Horácké galerii na Žďársku pořádají výstavu o současné sklářské tvorbě. V Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě je od poloviny srpna k vidění výstava Tělo obrazu a v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě do konce srpna pokračuje výstava prací studentů nazvaná Sklo v (o)kovech,“ doplnila Fischerová.

Jiří Kašpárek