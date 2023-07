/VIDEO/ Třebíčské židovské město se tento víkend proměnilo v pulzující čtvrť, kde návštěvníky baví herci a hudebníci. Uličky se vrátily o více než století zpět. Městem zní jidiš a saxofonistka hraje na svůj nástroj díky Simpsonovým.

Oživené židovské město v Třebíči. Program pokračuje do neděle. | Video: Deník/Milan Krčmář

Z okna v přízemí náhle vyskočí mladý muž. Přesněji řečeno nevyskočí, ale na dlažební kostky mu pomůže pán domu, takto majitel krámku, do kterého okno ústí. „A už se nevracej!“ volá hokynář s jarmulkou na hlavě na mladíka, jenž se ztěžka sbírá ze země.

Lidé jdoucí uličkou tuto neobvyklou scénu se zájmem pozorují. „Co se to tady děje?“ ptá se mladá maminka. Když slyší, že právě byla svědkem části komentované prohlídky domem třebíčského kupce Seligmanna Bauera, ihned se zajímá, kdy bude další představení. Prý za půl hodiny – na což mladá paní reaguje tak, že se i s celou rodinou otočí a spěchá koupit vstupenky.

Zdroj: Deník/Milan Krčmář

Jak je patrné, šéf obchodu, který vyhazuje nevděčné zákazníky oknem, je zřejmě velkým lákadlem. Pan Bauer je zkrátka příliš solidní obchodník na to, aby si dovolil hanět zboží kdejakým obejdou. Vždyť jeho zboží je přece nejlepší v celé třebíčské židovské čtvrti – říká to on sám a on to přece musí vědět nejlépe. Zvláště na dnešní den se musel opravdu připravit, aby bylo vše čerstvé a epesní. Celou čtvrtí totiž prostupuje festival Oživené židovské město. Takže v uličkách a na náměstíčkách stojí stánky, lidé tudy proudí v davech, herci z divadla Ampulka skáčou z oken a do toho zní třeba klezmerová hudba.

Videotip na procházku Třebíčí. Pojďte se projít společně s Deníkem

Většina písní je v jidiš a hrají je hudebníci z Mackie Messer Klezmer Band z Trutnova. Lidé mohou nechat oči zejména na houslistce Lence Součkové a saxofonistce Kateřině Vlastové. „Já jsem jako malá hrozně moc koukala na Simpsonovy a líbilo se mi, jak v nich Líza pořád na saxofon hraje. Ten zvuk se mi opravdu líbil. Chtěla jsem si saxofon taky vyzkoušet, a tak jsem na něj začala chodit do zušky a už mi to zůstalo,“ přidává Vlastová úsměvnou historku, která jí však zcela změnila život. Kdyby nebylo Simpsonových, kdo ví, co by teď dělala. V Třebíči na festivalu by zřejmě nemuzicírovala, což by byla velká škoda.

Obě slečny mají zrovna volno, o hudební produkci se totiž právě stará Notochod v mracích. Na nich mohou nechat oči hlavně malé děti – které však musejí pořádně zaklánět krky. Tato formace se totiž po čtvrti pohybuje na chůdách. „Já chci taky takové chůdy,“ dožaduje se asi pětiletý chlapeček. Má ale smůlu. Ačkoli ve stáncích je nepřeberné množství zboží, tento sortiment zde opravdu nevedou.

Randily zde tisíce Třebíčanů. Masarykova vyhlídka je nyní kulturní památkou

Sobotní program je nabitý, akce však ještě však nekončí. Oživené židovské město pokračuje i v neděli. Zvláště děti si opět přijdou na své, protože v židovské čtvrti budou hasit hasiči stříkačkou z devatenáctého století, chybět nebudou ani žongléři, divadla hraná i loutková a ti starší jistě ocení třeba i swing a jazz. V třebíčském židovském městě to tento víkend zkrátka žije.

První den festivalu si můžete připomenout v následujícím videu:

Zdroj: Deník/Milan Krčmář