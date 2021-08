Jedním z míst, které nově bude ještě krásnější, je i malebná náves v Dalešicích. Idylické místo dlouhá léta hyzdila budova starého hostince. Právě historický hostinec teď prochází rozsáhlou obnovou a dostane i nové využití.

Co je to brownfield



* jde o nevyužívaný pozemek, budovu nebo areál

* vznikají jako pozůstatky zemědělské, průmyslové nebo rezidenční činnosti

* Brownfield nelze vhodně a efektivně využívat, aniž by proběhl proces jeho obnovy

* brownfieldy mohou představovat ekonomickou nebo podnikatelskou příležitost

* zároveň může jít o historickou stopu a kulturní nebo architektonické dědictví, které stojí za to zachovat

„ Původně tam bylo v plánu komunitní centrum a sociální bydlení. Změnily se ale podmínky pro sociální bydlení, takže jsme trochu poupravili i projekt. Zůstává plán na vybudování komunitního centra. Nově se tam přesune i úřad městyse, protože současný objekt nevyhovuje,“ uvedl starosta Dalešic Jiří Loukota.

Dům s číslem popisným 19/39 začne znovu sloužit všem Dalešickým. „Kromě úřadu tam budou prostory pro knihovnu, poštu, ordinaci lékaře nebo archiv. Zkrátka sestěhujeme tam vše, aby to bylo při jednom a lidé nemuseli chodit sem a tam když budou chtít něco vyřídit. Budovu využijeme i při kulturních akcích, které se na městečku pravidelně konají,“ nastínil starosta.

Nové podoby bývalého hostince by se mohli v Dalešicích dočkat už na podzim roku 2022, kdy je naplánovaná kolaudace.

Peníze na obnovu brownfieldů plánují i na druhém konci Třebíčska, konkrétně v Jemnici.

Město chce totiž opravit zchátralou budovu panského pivovaru v zámeckém areálu. „Momentálně jsme ve fázi zadání zpracování zadání projektové dokumentace pro stavební povolení. Na podzim by mělo dojít k dalšímu vypsání dotací a my se budeme snažit vše připravit tak, abychom se mohli do tohoto kola zapojit. Celý zámecký areál je částečně nevyužitý, my bychom jej chtěli znovu oživit ,“ sdělil starosta Jemnice Miloň Slabý.

V přízemí plánují novodobý měšťanský pivovar. „Když dobře připravíme prostory a dostanou projekt do ruky správní lidé, věřím, že to bude fungovat. V přízemí by mohl fungovat minipivovar včetně restaurace, který buď pronajmeme nebo jej bude provozovat městská společnost. V patře by pak mohla být expozice o historii pivovarnictví a piva v Jemnici a okolí. Máme totiž mnoho zajímavostí,“ nastínil Slabý.

Právě pivní turistika v poslední době zažívá rozmach. „Pravidelně s kamarády objíždíme na kolech minipivovary po okolí. Na začátku nás překvapili, kde všude vlastně pivo vaří. Takže další špendlíček na mapě bychom určitě ocenili,“ usmál se vášnivý cyklista Tomáš Dvořák.