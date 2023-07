Po improvizovaném přehlídkovém mole se svižně pohybuje několik mladých dam a také jeden usměvavý mladík. Už na první pohled je ale patrné, že oproti módním přehlídkám v Paříži či Římě jsou tyto manekýnky a manekýn vystupující na třebíčské akci Oživené židovské město trochu odlišní. Většina z nich má nějakou zdravotní vadu. Jedná se totiž o členy spolku Míša & Míša, jenž se v Třebíči snaží začlenit do většinové společnosti handicapované. „Když jsme v roce 2012 spolek založili, moje vize byla, že postižené zapojím nejen do pracovního procesu, ale i do společenského,“ vysvětluje předsedkyně spolku Míša & Míša Hana Nejedlá.

Míša & Míša v Třebíči provozuje obchůdek s oblečením, takže pro módní přehlídky má většinou z čeho čerpat. „První přehlídku jsme udělali na Country bálu právě v roce 2012. Obchůdek jsme tehdy ještě neměli otevřený, ale už jsme věděli, že ho budeme mít. Takže jsme sbírali oblečení, které jsme pak na přehlídku využili,“ přibližuje úplné začátky Nejedlá.

Handicapovaný umělec z Třebíče má upravené auto. Přispěly mu stovky dárců

Jindy pro změnu připravili pyžamovou přehlídku nebo vojenskou či zdravotnickou. Pro tu poslední však oblečení dodali organizátoři. „Lidé nás zvou na akce s různým zaměřením. Konkrétně tu zdravotnickou pořádala firma Altreva, která stejnokroje pro sestřičky šije. Připravujeme také Svatební veletrh v Náměšti nad Oslavou. To je velká akce, máme tam asi třicet modelek a modelů. Pomáhají nám i dámy ze svatebního salonu, odkud nám půjčují šaty,“ dodává předsedkyně.

Spolek ale většinou čerpá z vlastních zdrojů. „Máme svoje historické šaty, které jsme nyní využili na přehlídce Oživeného židovského města. Ale i společenské a částečně i svatební šaty. Lidé, kteří se na přehlídkách objevují pravidelně, jsou členové spolku Míša & Míša. Ti handicapovaní jsou ve spolku většinou i zaměstnaní. Ostatní předvádějící jsou také členové, ale zdraví, kteří nám pomáhají,“ dodává Nejedlá.

Zdroj: Deník/Milan Krčmář

Té se v poslední době stává, že se jí ozývají i další lidé, kteří si přehlídkové molo také chtějí zkusit. „Před Svatebním veletrhem se mi ozvala třeba slečna na vozíčku. Hlásí se i děti, zda můžou chodit na přehlídce. Ničemu se nebráníme. Preferujeme ale handicapované – ti tak mají větší šanci začlenit se do běžné společnosti. Víc to pak ocení,“ objasňuje šéfka spolku.

Přehlídky totiž doprovázejí i nezbytné úkony, kterých si cení hlavně dámy. „Už jen ta příprava se jim líbí. Mají k dispozici kosmetičku, která je nalíčí. Holky si to užívají. Když se delší dobu žádná přehlídka nekoná, ptají se, kdy zase nějaká bude,“ usmívá se Nejedlá.

Spolek Míša & Míša

- Vznikl v roce 2012 v Třebíči.

- Na Karlově náměstí má i obchůdek, kde handicapovaní prodávají nejen oblečení, ale kde vyrábějí i keramiku. Její výrobou si spolek přivydělává, jeho členové si tak ale i zlepšují motorické schopnosti.

- V roce 2018 spolek vyhrál celorepublikovou cenu Mosty, kterou Národní rada zdravotně postižených oceňuje organizace pomáhající výraznou měrou handicapovaným.

Míša & Míša vystupuje zejména po Třebíčsku na různých plesech či podobných akcích, jako je právě Oživené židovské město. Zájem o tyto modelky je velký, někdy musejí i odmítat. V blízké budoucnosti však chystají jednu zajímavou akci. „Ještě nebudu říkat, co to bude, nechci to zakřiknout. Ale pokud se to povede, určitě to handicapovaným v Třebíči moc pomůže,“ říká trochu tajemně paní předsedkyně.