Místní tak navázali na tradici. „O tom, že tu kdysi stráně spásaly ovce, kozy a krávy jsme věděli od pamětníků. Ve výběhu byl tehdy dokonce umístěný i pojízdný kurník,“ připomněla starostka obce Lenka Hůlková.

Pastviny ale postupně zanikly a zarostly. Zvrat přišel až poté, kdy Číměř oslovil Český svaz ochránců přírody Kněžice. „Měli tehdy vytipované lokality tady na Třebíčsku, kde byly dříve pastviny. Jedno z míst bylo právě i u nás. Nápad se nám zalíbil, a tak jsme se rozhodli zapojit,“ vzpomínala starostka.

Obec proto připravila budoucí výběhy, vykácela náletové dřeviny a přerostlé keře. Svaz jim poté dodal ovečky. Péči o ně zajišťoval dobrovolník. „Tak to šlo zhruba dva roky, poté nám navrhli, zda si ovce nechceme plně převzít. Teď už to bude sedm let, co ovce spásají stráně. Je to další možnost, kam mohou místní jít na procházku. Když jim třeba zbyde zelenina, mohou ji ovcím dát,“ usmála se Lenka Hůlková.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkStádo čítá zhruba dvacet kusů. „Ovcí je deset, pak máme jednoho berana a asi osm jehňat. Skupinku doplňují ještě dvě kamerunské kozy, které jsme dostali jako dar,“ vyčíslila Hůlková. Přes léto se ovce pohybují volně po výběhu v okolí obce, na zimu je pak převádí do stáje v areálu bývalého družstva. „Když se na začátku roku začínají rodit jehňata, je to pro místní děti velká atrakce, pravidelně je chodí pozorovat,“ poodhalila starostka.

Ovce se pasou i na Žďársku

Krajina pod památkou Unesco na Zelené hoře už je zase jako z barokního obrázku. Zelená louka, na ní stádo chundelatých beránků a kostel v pozadí. Beránčí stádo dostalo za úkol nahradit sekačky a postarat se o trávu z tamních luk. „Je to nejekologičtější způsob obhospodařování lučních porostů. Letos jsme pastvu rozšířili na dva hektary. Vloni beránci spásali jen hektar,“ upřesnil starosta Žďáru nad Sázavou Martin Mrkos.

Vloni se tam pastva obnovila po přestávce trvající dvě stě let poprvé. Začínalo se s pětadvaceti kusy. „Letošní novinkou je také možnost samotnou ohradou pro ovce projít a bezprostředně se nimi setkat,“ vyjádřil se mluvčí žďárské radnice Matěj Papáček.

To je ovšem spojeno i s určitým rizikem. Zejména pro pasoucí se stádo. „Mám trochu obavy. Doufám, že lidé pochopí, že zvířata potřebují i trochu klidu. A že budou dodržovat zákaz přikrmování a zákaz volného pohybu psů. Ze psů mám největší strach, dokážou si totiž se zvířaty nepěkně pohrát,“ řekl chovatel ovcí Milan Daďourek z Počítek.