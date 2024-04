Andrea Klementová z Klubu ledních medvědů Třebíč zakončila letošní nebývale úspěšnou sezonu. Vrcholem bylo vítězství v Českém poháru v zimním plavání. Ten čítá přes dvacet závodů v ledové vodě, které se konají téměř každý víkend po celé republice. „Účastnila jsem se téměř každého závodu v sezoně až na pár výjimek – jeden týden jsem vyrazila na mistrovství světa do Estonska, jednou na mistrovství Evropy v Rumunsku a jeden víkend jsem strávila na horách,“ vysvětlila Klementová.

Třebíčská otužilkyně Andrea Klementová s Českým pohárem v zimním plavání. | Foto: se svolením Petry Klementové

Za každý závod, který probíhá na území České republiky, plavci získávají určitý počet bodů. „Nejvíc bodů je vždy za nejdelší tratě, což je jeden kilometr,“ dodala Klementová, která se právě na tyto tratě specializuje. „Body ale také rostou s teplotou vody, avšak nepřímou úměrou. Čím je voda studenější, tím víc plavec získá bodů,“ usmívá se plavkyně z Klubu ledních medvědů Třebíč.

Ta na velmi studenou vodu letos měla zřejmě pořádné štěstí. Vzhledem ke třem zmíněným vynechaným závodům už totiž ani nedoufala, že by se mohla v Českém poháru nějak umístit. „Řekla jsem si, že asi nenasbírám body v poháru, ale budu mít možnost reprezentovat Českou republiku na světové úrovni. Po účasti na světových závodech a vynechání závodu Českého poháru jsem myslela, že body na pohár už stačit nebudou. Přesto jsem se dál účastnila každého závodu, i když jsem bodování přestala sledovat,“ doplnila Klementová s tím, že k jejímu překvapení to nakonec přece jen vyšlo. Velký zlatý pohár si převzala o právě uplynulém víkendu.

A aby toho nebylo málo, ještě si ve Zlíně jen tak mimoděk střihla plaveckou šestihodinovku. Tedy závod, kdy je plavec ve vodě plných šest hodin, a snaží se uplavat co nejdelší vzdálenost. Tento závod zkusila dříve již dvakrát, ale ve štafetě. „Letos jsem se do toho pustila poprvé jako sólo plavkyně a naplavala téměř tolik kilometrů jako ve štafetě. Za šest hodin jsem uplavala jednadvacet kilometrů a osm set metrů k tomu,“ popsala Klementová svůj výkon, který jí stačil na druhé místo jak v její kategorii, tak i v celkovém pořadí. „Byla to zatím nejdelší vzdálenost, kterou jsem uplavala. Považuji to za nejlepší přípravu na přeplavbu kanálu La Manche,“ nastínila třebíčská rekordmanka své plány na léto.

