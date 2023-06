Zatímco nedaleko odsud se pomalu sunou stovky aut v dlouhé koloně napříč Třebíčí, na Karlově náměstí je klid. Loni na podzim ho město po dvouleté rekonstrukci opět otevřelo, ale v novém dopravním režimu. Pro auta je nyní neprůjezdné. Od sousoší Cyrila a Metoděje k Jihlavské bráně mohou jezdit jen autobusy anebo řidiči s povolením. Kdo povolení nemá, riskuje pokutu od městské policie. „Z náměstí je víceméně klidová zóna a za to jsem rád. Ale vzhledem k tomu, co se teď děje v Třebíči, by snad stálo za úvahu spodní stranu náměstí na chvíli zase zprůjezdnit,“ uvedl Ondřej Stárek.

Ten v Třebíči bydlí po celý život, jak ale uvádí, auto nemá. „Můžu to proto hodnotit jen z pohledu chodce či cyklisty, který se teď po městě pohybuje mnohem snáze než motoristé. Přesto si myslím, že kdyby vznikla nějaká alternativní trasa, automobilistům by to zřejmě trochu pomohlo,“ zamyslel se osmatřicetiletý Třebíčan.

Také Jana Svátková se domnívá, že by se doprava mohla po zavedení tohoto opatření zlepšit. „Mě doprava v Třebíči opravdu trápí už dlouhou dobu. Dopravní zácpy bývaly v Třebíči už dříve, ale teď je to opravdu extrém. Myslela jsem, že se to třeba začne lepšit, ale je to čím dál horší,“ sdělila třebíčská rodačka, která je na rozdíl od Stárka aktivní řidičkou. „Pracovně toho najezdím docela dost mezi pobočkami naší firmy po celé republice. Takže vím, jak je pro řidiče nepříjemné uvíznout v koloně, což je teď v Třebíči na denním pořádku. Podle mě by se náměstí zprůjezdnit mělo. Je ale fakt, že tím pádem by na něm bylo okamžitě po klidu,“ řekla Svátková.

I opoziční lídr Jaromír Barák by průjezd pro auta přes náměstí uvítal. „Také nechápu, proč radnice Karlovo náměstí pro auta aspoň dočasně neotevře. Rozumím tomu, že termíny těch oprav je nutné splnit kvůli dotacím. Ale zároveň je nutné dělat ty práce tak, aby lidi tolik neomezovaly,“ prohlásil Barák, který je toho názoru, že špatná situace s dopravou se v Třebíči opakuje pravidelně. „Tohle je dlouhodobá nemoc třebíčské radnice. Každý rok se nedá nedá dostat do města, nebo naopak ven ze města,“ dodal.

Starosta Pavel Pacal ale zprůjezdnění Karlova náměstí vyloučil. „Nijak by to přetížené dopravě neulevilo. Pouze by to přesunulo některé kolony z hlavního tahu na náměstí. Lidé, kteří by byli na náměstí a chtěli by vyjet ven z Jihlavské brány, by čekali ve frontě až do Jejkovské brány. Pak by se to začalo ucpávat z toho hlavního tahu. A pak by to bylo ještě horší,“ vysvětlil.

Požadavkům lidí ale rozumí. „Nelze se divit, že takové věci žádají, když nemají potřebné související informace. Není to ale jen u nás ve městě. Stačí vyrazit například z Třebíče na Vídeň. Dojezdová doba je teď tři hodiny. Po cestě jsou na české i rakouské straně také omezení,“ uvedl Pacal s tím, že laické závěry jsou přirozené. „Jsou obory lidské činnosti, kterým má člověk tendenci rozumět, protože se jich účastní. To znamená, že kdo jezdí autem, je odborník na dopravu. Ty opravy jsou ale připravené, byť pochopitelně pro mnohé omezující,“ doplnil starosta.