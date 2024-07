Ve Dni slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje a Dni upálení mistra Jana Husa mnoho lidí nemusí do práce. Netýká se to však všech. Pracovníci obchodních řetězců volno mít nebudou, přestože je státní svátek. Patří totiž mezi ty, kdy obchody zůstávají otevřené. „Otevírací dobu máme sice trošku upravenou, ale otevřeno o svátkcích bude,“ říká vedoucí prodejny Flop v Pelhřimově Marcela Rohová. V pátek otevřou v sedm hodin a nakoupit bude možné až do šestnácti hodin. V sobotu pak bude otevřeno od sedmi do jedenácti hodin.