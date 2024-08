Bagry, těžká nákladní auta a další stavební technika. Tak vypadá Václavské náměstí v Třebíči už čtyři měsíce. „Nemůžu říct, že by se to tu nepohnulo. Dělají tady opravdu hodně, ale už to trvá dlouho a je to únavné,“ poznamenala Jana Svobodová, která bydlí nedaleko.

Práce totiž omezují nejen zdejší obyvatele, ale i řidiče, kteří musejí náměstí objíždět vedlejšími ulicemi. A v místě samozřejmě vzrostl i hluk. „Občas je to skutečně nepříjemné. Je jasné, že ty stroje nemůžou pracovat potichu, ale i tak se těším, až to tu skončí,“ dodala Svobodová.

Jenže v tomto ohledu má trochu smůlu. Město totiž odsouhlasilo posunutí termínu, dokdy mají být práce hotové. A navíc se objevily vícepráce, takže zakázka vyjde dráž, než se předpokládalo.