Obě zmíněné silnice vedou severně od Třebíče, přičemž do Velkého Meziříčí se lidé po běžné trase nedostanou až do října. Na komplikace se ale řidiči musejí připravit i jinde. Mnohde budou uzavírky dlouhé i několik kilometrů a občas nemile zasáhnou až do středu obcí. V takových případech se budou muset trpělivostí obrnit nejen řidiči, ale i místní.

Léto se blíží, zátarasy cestu kříží. Tato průpovídka bude platit i tentokrát – a to také na Třebíčsku, kde motoristé mohou čekat uzavírky a objížďky. S některými musejí počítat už nyní. „Pro mě je teď nejkomplikovanější cesta do Velkého Meziříčí , kde je zavřená silnice mezi Trnavou a Rudíkovem . Nejhorší to bylo do konce května, protože tehdy se nedalo projet souběžně ani mezi Račerovicemi a Čechtínem ,“ zamyslel se Luděk Hoffmann z Třebíče.

Příkladem může být Lipník, který si užije své při kompletní výměně povrchu na silnici druhé třídy vedoucí z této obce do Dolních Vilémovic. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny (KSÚSV) se tuto stavbu chystá zahájit v červenci, přičemž na více než dvoukilometrovém úseku silnice 401 se bude pracovat až do srpna. „Nový povrch dostane i komunikace na návsi, takže průjezd Lipníkem nebude po dobu stavby vůbec možný. Pro naše občany to nebude vůbec příjemné, ale to nebývá žádná stavba,“ podotkl starosta Lipníku Petr Sameš, který však zůstává optimistou. „Předpokládám, že investor s námi bude intenzivně komunikovat a po dobu stavby zajistí dopravní obslužnost. Odměnou za to bude nový povrch po celé trase silnice 401 přes obec Lipník,“ doplnil starosta.

Hlavní uzavírky silnic a mostů během letních prázdnin na Třebíčsku.Zdroj: Koláž: Deník, Milan KrčmářUzavírka mezi Lipníkem a Dolními Vilémovicemi bude patřit mezi ty delší. Podobného rozsahu budou třeba práce na silnici z Příštpa k hranicím okresu či na trase mezi Svatoslaví a Beneticemi. Najdou se ale i více než tříkilometrové úseky. „Mezi ně patří práce na silnici z Častotic k silnici I/23, z Panenské na hranice okresu a z Jakubova na Vícenice,“ uvedl technicko-správní náměstek KSÚSV Tomáš Mátl.

Krajští silničáři se pustí také do oprav mostů, které budou opravovat celkem čtyři. Práce již nějakou dobu běží na mostu u Kamenné. Ten bývá hodně vytížený, protože lidé z Třebíčska tudy jezdí na Tasov a k dálnici D1. „V jeho případě se jedná o celkovou rekonstrukci. Stavba by měla být zprovozněna do desátého října letošního roku,“ uvedl Mátl.

Podle něj lze objízdné trasy u probíhajících staveb najít na portálu Dopravní info. „U ostatních akcí vyjdou ze správního řízení. Jsou vždy stanovovány tak, aby zajížďka byla co nejmenší, pro těžká nákladní vozidla je v některých případech delší kvůli omezení zatížitelnosti mostů na objízdné trase. U akcí vedených přes obec jsou uzavírky vždy etapizovány tak, aby obec nebyla takzvaně odříznuta,“ vysvětlil náměstek.