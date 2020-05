Opravy tří mostů komplikují cestování z Jaroměřic do okolí

Cesta z Jaroměřic nad Rokytnou do Boňova, Příštpa a od příštího týdne do Popovic se řidičům prodlouží. Všechny tři směry mají letos ve svých rukou stavaři. Řidiči už někde musejí využít objízdné trasy. Byť jde o méně frekventované silnice, uzavírky zkomplikují třeba i výlety turistů do města za atraktivní vysočinskou památkou - barokním zámkem.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv