Oslavy výročí 20 let v Unesco - průvod

Uzavírka v centru města kvůli průvodu při Oslavách 20 let v Unesco.Zdroj: Město Třebíč

V sobotu 19. srpna bude při nočním průvodu uzavřena trasa průvodu, to znamená Žerotínovo náměstí, Podklášterský most a Jihlavská brána, a to od 20.00 do 22.00. Objížďka povede ulicemi Komenského náměstí, Bráfova třída, Sportovní, Rafaelova, Míčova, Táborská, U Kuchyňky a 9. května. Zastávka MAD Žerotínovo náměstí bude nahrazena zastávkou Karlovo náměstí, zastávka Zámek bude nahrazena zastávkou Račerovická.