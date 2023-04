Na Třebíčsku se letos silničáři chystají opravit zhruba osmnáct kilometrů silnic druhých a třetích tříd. Společně s tím se pustí i do mostů a propustků. Kraj Vysočina dokončí rekonstrukci průtahu Jaroměřic nad Rokytnou a po peripetiích se dokončení dočká také most u Bačkovic.

Propustek Přibyslavice - Radonín. | Foto: KSÚSV

„Dokončíme z prostředků kraje opravu mostu u Bačkovic, která se táhne už od roku 2021. Nepodařilo se nám jeho rekonstrukci dokončit vinou dodavatele v roce 2021, ani v roce 2022, kdy se nám nepodařilo vysoutěžit zhotovitele dokončení stavby,“ uvedl Radovan Necid, ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny (KSUSV).

Celkem na Třebíčsku opraví všemi technologiemi celkem 17,6 kilometrů povrchů silnic druhých a třetích tříd. Celkovou rekonstrukcí projdou tři mosty a jeden propustek. A na dalších šesti mostech bude provedena stavební údržba. Kraj Vysočina dokončí rekonstrukci průtahu Jaroměřic nad Rokytnou na silnici II/152.

Ze Státního fondu dopravní infrastruktury KSUSV opraví v Třebíči křižovatku ulic 9. května a U Kuchyňky, kterou osadí světelnou signalizací. Dále silničáři najedou na průtah obcí Smrk a silnici mezi Náměští nad Oslavou a Ocmanicemi. Z mostů přijdou na řadu stavby v Budkově u zámku, v Jasenicích, most v Bransouzích přes řeku Jihlavu a také bude opraven most v Jemnici U Černého mostu přes Želetavku.

Ředitelství silnic a dálnic se pustí do oprav silnice I/23 mezi Kralicemi nad Oslavou a hranicemi kraje a rovněž přestaví nebezpečné odbočení ze silnice I/38 ve směru na Zvěrkovice.

Nejvýznamnější stavební akce Kraje Vysočina a KSÚSV v roce 2023 uvádíme v následujícím přehledu:

Opravy na Třebíčsku



II/152 Jaroměřice nad Rokytnou – průtah - 0,65 km

II/351 Třebíč, ulice 9. května - 0,87 km

III/39014 Smrk průtah - 0,97 km

III/4007, III/15234 Radkovice průtah - 0,832 km

III/36064_III/36073 Mikulovice průtah - 1,06 km

III/35116 Benetice - křiž. II/349 (část úseku) - 0,41 km

II/401 Vladislav – Číměř - 0,42 km

III/36078_III/36079_III/36080 Popovice průtah - 1,15 km

III/36078 Jaroměřice – Popovice - 0,55 km

III/36072 Horní Újezd - křiž.III/36068 - 1,32 km

III/15228 Jaroměřice n/R – Bohušice - 1,57 km

III/3997 Okarec – Studenec - 1,3 km

III/3906 Náměšť nad Oslavou – Ocmanice – 1,82 km



Rekonstrukce a opravy mostů:



III/15222 Budkov - most ev. č. 15222-3 – celková rekonstrukce

II/392 Jasenice - most ev. č. 392-005 – celková rekonstrukce

II/403 Bransouze - most ev. č. 403-002 – rekonstrukce mostovky

II/410 Jemnice - most 410-016 – oprava mostního svršku

III/41017 Bačkovice - most ev. č. 41017-5 – dokončení rekonstrukce 2021

