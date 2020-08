Oprava tělocvičen, učeben či výmalby. Kromě těchto povinností, které školy řeší každoročně, letos musely do příprav na nový školní rok zahrnout i požadavky ministerstva školství a jeho manuály k provozu v době pandemie koronaviru.

Škola v době koronaviru, ilustrační foto | Foto: ČTK / ČTK

„Pořád řešíme, co budeme schopni z doporučení akceptovat a co budeme dělat v menším rozsahu, než jsou požadavky ministerstva. Z organizačních důvodů nedokážeme všechno udělat na sto procent,“ říká Jan Vaněk, ředitel třebíčské Základní školy Benešova.

Například neumějí vystřídat šest set strávníků podle regulí. „Ale to není nereálné jen u nás,“ podotýká ředitel.