/VIDEO/ Když před osmi lety na Václavském náměstí v Třebíči vznikl kruhový objezd, jednalo se jen o první část regenerace tohoto místa. Ta následující nastane v příštím roce. „Druhá etapa měla ale proběhnout už v průběhu letošního roku. Protože však nebyly projektantské kapacity na úpravu projektové dokumentace, přesouváme ji na rok příští,“ vysvětlil starosta Pavel Pacal.

Václavské náměstí v Třebíči. | Video: Deník/Milan Krčmář

Václavské náměstí v jižní části města je trojúhelníkového tvaru, v jehož středu je zelená plocha osázená několika stromy. Spodní části dominuje kaplička zasvěcená svatému Václavu, v horní části je pak památník obětí komunistické totality.

Třebíčský rozpočet počítá s opravou množství ulic, včetně centra města

Strany tohoto trojúhelníku tvoří vozovky, jejichž povrch je nyní z větší části dlážděný kočičími hlavami. Ty jsou pro toto prostranství typické – zejména kvůli zvukovému dojmu, který vzniká při průjezdu aut. „Nejzásadnější vizuální změnou bude proto skutečnost, že při revitalizaci kostky zmizí a nahradí je asfalt,“ doplnil starosta.

Video: Václavské náměstí v Třebíči.

Zdroj: Deník/Milan Krčmář

Radnice nyní na tyto stavební práce vyhlásila veřejnou zakázku. Kopat by se mělo začít 1. dubna, vše by mělo být hotové do 31. srpna příštího roku.

Odhadované náklady jsou zhruba 13,5 milionu korun, z nichž město zaplatí deset milionů, zbytek uhradí Vodovody a kanalizace.